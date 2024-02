W domu mamy coraz więcej urządzeń IoT, które komunikują się z internetem. Przykład opisany przez firmę do spraw cyberbezpieczeństwa o nazwie Fortinet pokazuje, że możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, gdy takie gadżety z naszego otoczenia zostaną wykorzystane w ataku hakerów. Ci przeprowadzili akcję typu DDoS z użyciem... szczoteczek do zębów.

3 mln szczoteczek do zębów w ataku hakerów

Hakerzy znaleźli lukę w oprogramowaniu inteligentnych szczoteczek do zębów i to pozwoliło im na zhakowanie aż około 3 mln sztuk takich urządzeń. W ten sposób cyberprzestępcom udało się stworzyć botneta, który następnie został wykorzystany do przeprowadzenia ataku hakerskiego. Ten okazał się być skuteczny.

Hakerzy za pomocą przejętych szczoteczek do zębów przeprowadzili skuteczny atak typu DDoS (Distributed Denial of Service, czyli rozproszona odmowa usługi) na jedną ze stron należących do szwajcarskich firm. Akcja była skuteczna i to spowodowało unieruchomienie witryny na około cztery godziny.

Pewnie zastanawiacie się nad tym, jak szczoteczki do zębów mogły zostać wykorzystane w ataku hakerskim? Dzięki zabiegowi cyberprzestępców gadżety były w stanie wysyłać ciągłe zapytania na stronie, co w konsekwencji doprowadziło do jej unieruchomienia w wyniku przeciążenia.



Przed problemem można się chronić

Nie, nie wyrzucajcie do śmieci własnej szczoteczki elektrycznej w obawie przed tym, że może ona zostać wykorzystana przez hakerów. Nie odłączajcie jej również od sieci, gdy oferuje taką funkcję. Istnieją inne sposoby na poradzenie sobie z takimi problemami. Przede wszystkim należy pamiętać, aby aktualizować urządzenia podłączone do internetu. Producenci łatają zgłaszane luki i to uniemożliwia ich późniejsze wykorzystanie przez cyberprzestępców.

Warto również zadbać o odpowiednią ochronę sieci domowej. W tym celu należy odpowiednio zabezpieczyć router Wi-Fi oraz pozostałe sprzęty komunikujące się z nim drogą bezprzewodową. Tego typu dobre praktyki sprawią, że poziom bezpieczeństwa będzie wyższy i potencjalnym hakerom utrudni uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do naszych sprzętów.