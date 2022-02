USA zbudowały "atomowe wagony" na czas wojny

Stany Zjednoczone zamierzają w najbliższych latach zbudować nowe elektrownie jądrowe, a już istniejące wyposażyć w dodatkowe reaktory. W związku z tym projektem, Departament Obrony zdecydował się powołać do życia niezwykle kosztowy projekt o nazwie Rail Escort Vehicle (REV). Opiewa on na, bagatela, 10 miliardów dolarów.

W jego ramach mają powstać "atomowe wagony", które będą miały za zadanie zapewnić bezpieczeństwo obsłudze podczas nadzoru w transporcie substancji radioaktywnych po całym kraju. Składy mają pozwolić personelowi w bezpiecznych i komfortowych warunkach podróżować nawet przez kilka tygodni.

"Atomowe wagony" zabezpieczą transport substancji radioaktywnych

Na ich pokładach znajdą się specjalistyczne systemy monitoringu, skutecznej obrony i komunikacji z armią. Gdyby doszło do ataku na transport substancji radioaktywnych, to obsługa będzie mogła liczyć na niemal natychmiastowe wsparcie armii. Testy "atomowych wagonów" właśnie się rozpoczęły. Składy mają wejść do służby za 2 lata.

Podziemne tunele do transportu broni jądrowej

Nieoficjalnie mówi się, że "atomowe wagony" to tylko jawna część projektu. Oprócz nich w tajemnicy powstają również "atomowe pociągi". Nie będą poruszały się tylko na powierzchni. W obliczu wojny, zjadą do podziemnych tuneli, gdzie z dużo większymi prędkościami ma być transportowana broń jądrowa i paliwo pomiędzy największymi metropoliami w kraju.

Co ciekawe, Pentagon od kilku lat ma budować taki system podziemnych tuneli m.in. wraz z firmą The Boring Company, którą stworzył Elon Musk. Zajmuje się ona drążeniem podziemnych tuneli na potrzeby realizacji projektu przeniesienia transportu pod ziemię. Testowy tunel jest testowany w Los Angeles i Las Vegas, ale krążą pogłoski, że dużo dłuższe tunele powstały już w okolicach miasta Baltimore i należą do Pentagonu.