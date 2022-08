Nowozelandzki rząd chce wysłać 120 swoich żołnierzy Sił Obronnych, aby przeszkolić ukraińską armię m.in. w obsłudze nowoczesnego sprzętu wojskowego. W maju zostało do tego celu wysłanych 30 pracowników oraz ponad 40 mln dolarów wsparcia finansowego.

Nowa Zelandia jasno dała do zrozumienia, że będziemy nadal odpowiadać na wezwanie Ukrainy o praktyczne wsparcie, która broni swojej ojczyzny i narodu przed nieuzasadnioną inwazją Rosji premier Jacinda Ardern

- Wiemy, że jednym z najwyższych priorytetów dla Ukrainy w tej chwili jest szkolenie jej żołnierzy, a Nowa Zelandia jest dumna z solidarności wraz z wieloma innymi krajami, aby odpowiedzieć na to wezwanie - dodała Ardern.

Jak donosi portal nzherald.co.nz nowozelandzcy żołnierze będą "podróżować w transzach" lotami komercyjnymi w ciągu najbliższych trzech tygodni. Pozostaną oni w Wielkiej Brytanii do 30 listopada.

Czego Nowozelandczycy nauczą Ukraińców?

Ukraińskie wojsko zostanie przeszkolone w obsłudze nowoczesnego sprzętu wojskowego, w walce na linii frontu, w tym obsługi broni, prawa operacyjnego, pierwszej pomocy bojowej oraz innych przydatnych umiejętności. Nowa Zelandia zapowiada, że żaden z ich żołnierzy nie wkroczy na Ukrainę, jednakże prowadzenie szkoleń dostarczy im "cennego doświadczenia".

- To rozmieszczenie stanowi również okazję dla personelu NZDF do zdobycia cennego doświadczenia poprzez prowadzenie podstawowych umiejętności żołnierzy w obcym środowisku, wraz z kluczowymi partnerami, co promuje utrzymanie w naszej sile roboczej w dziedzinie obronności" - powiedział minister obrony Nowej Zelandii Peeni Henare. Dodaje także: - Szkolenie zostanie przeprowadzone wyłącznie w jednej z czterech lokalizacji w Wielkiej Brytanii, a nasz personel NZDF nie wjedzie na Ukrainę. -

Rząd Nowej Zelandii w lutym i w marcu ogłosił, że przekaże kilka milionów dolarów na fundusz humanitarny ONZ na Rzecz Ukrainy i Agencji ONZ ds. Uchodźców. Następnie w marcu został wysłany do Ukrainy pakiet pomocy wojskowej wart około 5 mln dolarów, w którym zawarte były m.in. kamizelki kuloodporne i kamuflażowe, hełmy i inny sprzęt wojskowy.

Ponadto w kwietniu został wysłany do Europy samolot transportowy C-140H Hercules i 50 pracowników pomocniczych w celu szeroko rozumianej pomocy. Przetransportowano wówczas kolejny ładunek wsparcia wojskowego i humanitarnego o wartości około 13 mln dolarów.