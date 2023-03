Włochy: Katastrofa dwóch samolotów Siai Marchetti S.208M. Co to za maszyny?

Samoloty Siai Marchetti S.208M, które brały udział w tragedii

Siai Marchetti S.208 jest jednosilnikowym pięciomiejscowym lekkim samolotem włoskiej produkcji. Jednocześnie jest nieco większą wersją S.205. Pierwszy lot tej maszyny odbył się w 1965 roku, a produkcja trwała od 1966 do 1980 roku — w sumie stworzono 740 jednostek. We włoskich siłach powietrznych znajdują się modele S.208M, gdzie wykorzystywane były do "zadań łącznikowych i szkoleniowych".

Reklama

Maszyny tego typu napędzane są silnikiem tłokowym Franklin 6A-350-C1 o mocy 220 KM. Pozwala on na osiągnięcie maksymalnej prędkości 294 km/h. Samolot może wznieść się na pułap 6200 metrów, a przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać ponad 1300 km. Jak wcześniej wspomniano, maszyna jest stosunkowo lekka, waży około 750 kg (masa startowa wynosi 1350 kg). Siai Marchetti S.205 jest niewielkim samolotem, rozpiętość skrzydeł wynosi niecałe 11 metrów, a długość całego samolotu to jedynie 8 metrów. Z kolei powierzchnia skrzydeł to nieco ponad 16 metrów kwadratowych.

Chcesz coś dodać? TU SKOMENTUJESZ artykuł.