Wojna w Czarnobylu na żywo. Sytuacja w elektrowni jądrowej

Armia rosyjska przejęła kontrolę nad całą Czarnobylską Strefą Wykluczenia, a w tym niezwykle niebezpiecznym dla całej Europy składowiskiem odpadów radioaktywnych oraz samą Czarnobylską Elektrownią Jądrową. Władze Ukrainy ogłosiły, że to niezwykle niebezpieczna sytuacja, która stwarza zagrożenie dla dziesiątek milionów ludzi.

Żołnierze okupują obiekt. Rząd podaje, że na terenie siłowni więzionych jest kilkadziesiąt osób. Nikt nie może opuścić elektrowni. Ta sytuacja niepokoi, ponieważ na terenie obiektu panuje podwyższone promieniowanie. Dotychczas załogi obsługi zmieniały się rotacyjnie co kilka godzin, by chronić się przed przyjęciem zbyt dużych dawek promieniowania.

- Zakładników jest kilkudziesięciu. Rosjanie gotują sobie jedzenie z tych składników, które są na stołówce, ale przywieźli ze sobą swojego kucharza. Pracownicy są dopuszczani do miejsc pracy - przekazała rzeczniczka Państwowej Agencji Ukrainy Zarządzającej Strefą Czarnobylską.

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu stała się międzynarodową placówką badawczą. Na jej terenie dotychczas trwały prace zabezpieczające oraz realizowano tam wiele niezwykle ważnych projektów dla świata i przyszłości energetyki jądrowej. Teraz wszystkie one zostały wstrzymane. Rząd najbardziej obawia się, że Rosjanie mogą doprowadzić do jakiejś katastrofy, którą wykorzystają na swoją korzyść w trwającej agresji na Ukrainę.

W ostatnich kilkudziesięciu godzinach na terenie strefy doszło do wzrostu poziomu radiacji. Naukowcy uważają, że doprowadziła do tego inwazja rosyjska. Kolumny pojazdów przejechały przez obszar poza wyznaczonymi obszarami, przez co w powietrze uniósł się radioaktywny pył i automatyczne stacje pomiarowe odnotowały wzrost promieniowania.

Tymczasem każdy zainteresowany sytuacją w Czarnobylu, może śledzić na żywo rozwój wydarzeń w Prypeci, miasta znajdującego się w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia, za pomocą kamery internetowej. Jak podaje grupa Napromieniowani.pl, rosyjska telewizja "Gwiazda" opublikowała relację z aktualnej sytuacji na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W trakcie prawie trzyminutowego reportażu możemy zobaczyć, że rosyjskie wojska całkowicie kontrolują nie tylko cały teren elektrowni, ale również magazyn wypalonego paliwa jądrowego.