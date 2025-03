Wzrost agresji w kalifornijskich więzieniach. Władze zaostrzają restrykcje

W kilkunastu aresztach o zaostrzonym rygorze w Kalifornii zostały podjęte radykalne kroki, prowadzące do ścisłego ograniczenia dotyczącego przemieszczania się, połączeń telefonicznych i odwiedzin. Wszystko przez gwałtowny wzrost przemocy w tym roku zarówno do osób osadzonych, jak i personelu.

Ograniczenia będą obowiązywały do czasu zakończenia śledztwa, ale nie wiadomo, ile to potrwa.

Przemoc w więzieniach od dawna jest problemem, bo wiele osób skazanych na dożywocie nie ma nic do stracenia. Na początku ubiegłego tygodnia przedstawiciele California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) poinformowali o buncie, który wybuchł na głównym dziedzińcu. Wzięło w nim udział około 40 więźniów, a w wyniku zamieszek pięciu z nich trafiło do szpitala.