Australia buduje ogromny zbiornik sprężonego powietrza. Po co?

Rozległe pustkowia Australii znane są z tego, że nie są zbyt przyjazne dla człowieka. Co innego jednak, jeśli chcemy wybudować ogromny zbiornik sprężonego powietrza - wtedy jest to miejsce wręcz perfekcyjne. To samo pomyślał zarząd kanadyjskiej firmy Hydrostor, która inwestuje w budowę magazynów energii na całym świecie.

Po co magazynować energię w formie sprężonego powietrza?

Istnieje wiele rodzajów magazynów energii. Są to m.in. baterie, zbiorniki wodne, magazyny ciepła, a także zbiorniki na sprężone powietrze. W przypadku oparcia dużego procenta energetyki na źródłach odnawialnych takich jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, problemem są okresowe niedobory energii elektrycznej. Są one spowodowane nieregularnością pracy tych źródeł.

Aby przeciwdziałać niedoborom i jednocześnie nie marnować nadwyżki wytworzonej mocy, stosuje się magazyny energii. Bardzo popularnym, ale też drogim rozwiązaniem są baterie. Ich praca jednak jest z reguły ograniczona do około 4 godzin, a systemy energetyczne potrzebują też zapasów, które mogłyby zużywać przez 6, 8 czy nawet 12 godzin lub dłużej.

Firma Hydrostor postanowiła wyjść tym potrzebom naprzeciw i zaprojektowała innowacyjne magazyny energii oparte o zbiornik skompresowanego powietrza oraz magazyn ciepła. Konstrukcja kanadyjskiego startupu jest o tyle przemyślana, że stosuje podzespoły wykorzystywane w przemyśle paliwowym. Oznacza to, że nie ma potrzeby produkcji specjalistycznych elementów i proces budowy magazynu przebiega bardzo sprawnie.

Jak działa magazyn energii na sprężone powietrze?

Działanie zbiornika opiera się oczywiście na wykorzystaniu energii elektrycznej do kompresji powietrza. Warto dodać, że powstałe podczas tego procesu ciepło jest zachowywane. Skompresowane powietrze przechowywane jest w znajdującej się 300 metrów pod ziemią komorze wypełnionej wodą. Gdy do podziemi wtłaczane jest powietrze, to woda jest wypychana i wypełnia znajdujący się na powierzchni zbiornik, całość działa na zasadzie tłoka.

W momencie gdy zachodzi potrzeba wykorzystania zgromadzonej energii powietrze powraca na powierzchnię wypchnięte przez wodę. Następnie jest ogrzewane zmagazynowanym ciepłem i wpada do turbin, które obracając się generują energię elektryczną.

Jakie korzyści zbiornik ma przynieść Australii?

Gdy australijski projekt Hydrostoru nazwany Silver City Energy Storage Centre powstanie, będzie można magazynować w nim do 1600 megawatogodzin energii. Maksymalna moc uwalniana przez magazyn będzie wynosić 200 megawatów. Konstrukcja powinna zdecydowanie wesprzeć lokalną sieć energetyczną, która będzie w stanie w większym stopniu oprzeć się o odnawialne źródła energii. Planowane zakończenie budowy Silver City Energy Storage Centre to połowa 2027 roku.

