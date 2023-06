Będą największe na świecie. Chiny uruchamiają nowe elektrownie

Wyposażona jest w łopaty o długości 123 metry, a powierzchnia, na jakiej będą się kręciły, wynosi prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych. To prawie siedem standardowych boisk do piłki nożnej. Jeden obrót generuje 34,2 kilowatogodziny, co pozwala na tygodniowe utrzymanie trzyosobowej rodziny. Rocznie to ponad 66 milionów kilowatogodzin energii elektrycznej, co zaspokoi potrzeby 36 tysięcy gospodarstw domowych.

Turbina będzie wyposażona w setki czujników, które wraz z laserem będą wykrywały temperaturę, wilgotność, prędkość wiatru, aby monitorować jej działanie, regulować kąt i moc w trudnych warunkach pogodowych.

