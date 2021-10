Będziemy recyklingować piasek na całym świecie. Po co? Bo się kończy

Chociaż o tym kruchym problemie mówi się od przeszło dekady, to jednak do tej pory ten temat był pomijany, a teraz może on stać się tak wielki jak globalne ocieplenie. A to dlatego, że na całym świecie piasek i żwir stanowią od 65 do 85 procent, czyli od 47 do 59 miliardów ton materiałów wydobywanych co roku.

Z niego m.in. produkuje się szkło, elektronikę i służy on jako materiał budowlany. Niestety, piasek nie jest materiałem odnawialnym, a jego wydobywanie z tych regionów świata, w których jest go jeszcze sporo, jest niezwykle kosztowne ze względu na transport. Nie każdy piasek też nadaje się do wykorzystania. Co ciekawe, ten z Sahary jest kiepskiej jakości.

Problemy z piaskiem już zaczynają tworzyć konflikty polityczne i doprowadzają do dewastacji przyrody. Najlepszym przykładem tutaj mogą być Indie czy Sri Lanka, gdzie cierpi nie tylko Matka Natura, ale również toczą się bardzo krwawe wojny mafijne.

Pozyskiwanie piasku i żwiru z terenów górzystych doprowadza do tragicznych w skutkach osunięć ziemi, szybszej degradacji koryt rzecznych i morskiej linii brzegowej, które nie chronią przed podnoszącym się stanem wód, wysokimi falami czy tsunami.

ONZ sugeruje rządom krajów świata i międzynarodowym przedsiębiorstwom, aby rozsądniej wykorzystywały ten surowiec, od którego zależny jest postęp technologiczny w wielu kluczowych dziedzinach rozwoju ludzkości. Jeśli ten postęp zostanie zahamowany, będzie to oznaczało nasilenie się problemu głodu i ubóstwa.

Naukowcy z Tulane University mają zamiar rozpocząć erę recyklingu piasku. W tym celu zaczniemy przetwarzać szkło, by ponownie przywrócić je do formy piasku. Pomysłodawcy projektu otrzymali właśnie grant w wysokości 700 tysięcy dolarów z programu zwanego Convergence Accelerator Program. W najbliższych miesiącach rozpoczną się eksperymenty z recyklingiem szkła, który zalega na nowojorskich wysypiskach.

Ekolodzy i naukowcy z Tulane University mają nadzieję, że recyking szkła pozwoli pozyskać dobrej jakości piasek, niemal podobny do naturalnego. Celem jest zwiększenie ochrony środowiska naturalnego. Pomysłodawcy projektu wskazują, że pozyskiwanie na masową skalę piasku z wybrzeży przyczynia się do szybszego postępu zmian klimatycznych.