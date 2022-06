Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) tłumaczą, że wprowadzając zakaz używania jednorazowych butelek i plastikowych toreb nie mają wyjścia. To małe, arabskie państwo położone nad Zatoką Perską i liczące zaledwie nieco ponad 10 milionów mieszkańców od wielu lat przeżywa prawdziwą apokalipsę przez zalew plastiku. Ze względu na wysokie temperatury mieszkańcy ZEA kupują 4 miliardy plastikowych butelek z wodą w ciągu roku, z czego 40 procent jest jednorazowego użytku. Tylko niewielka część z nich trafia do recyklingu. To doprowadza do dewastacji środowiska naturalnego, co szczególnie odczuwają zwierzęta, jak choćby morskie żółwie czy wielbłądy. Arabowie mają tego dość i zaczynają walkę z jednorazowymi butelkami i torbami.

Akcja "Dubai Can" czyli zatrzymać plastik

Dubai chce być pierwszym miastem na świecie, które planuje wprowadzić całkowity zakaz używania plastikowych toreb. Ma to się stać w ciągu dwóch lat. Jednak już od 1 lipca 2022 w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich będą pobierane opłaty za jednorazowe torby.

Zdjęcie W 40 stacjach na terenie Dubaju można napełnić butelkę wodą, którą pozyskuje się z powietrza / Twitter

Władze Dubaju zamierzają zmienić nawyki mieszkańców. Na pierwszy ogień poszły plastikowe butelki. Aby zachęcić ludzi do używania wielorazowych butelek w całym mieście pojawiło się 40 tzw. stacji z zimną wodą, która idealnie nadaje się do picia. W takiej stacji są ustawione automaty, dzięki którym można szybko napełnić wodą każdą butelkę.

Woda z powietrza? Technologia kosztuje fortunę

Ale największą nowością jest sposób pozyskiwania świeżej wody do automatów. Jej źródłem jest bowiem... powietrze. Nie ma najmniejszego znaczenia, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są bardzo wysokie temperatury powietrza, gdyż nawet wtedy zawiera ono parę wodną. Wodę z powietrza można uzyskać dzięki wykorzystaniu prostego zjawiska fizycznego. O jego istnieniu możemy przekonać się wtedy, kiedy zapomnimy zamknąć drzwi lodówki. W temperaturze poniżej tzw. punktu rosy para wodna ulega kondensacji. Wystarczy więc powietrze odpowiednio schłodzić, aby zebrała się rosa, którą potem wystarczy zebrać do pojemnika. Cały proces wymaga ogromnej ilości energii elektrycznej, gdyż automaty do wody w Dubaju są w rzeczywistości potężnymi agregatami chłodniczymi.

Technologia pozyskiwania wody z powietrza istnieje od wielu lat i wciąż jest udoskonalana. Doszliśmy do takiego punktu, kiedy zaczęło to być opłacalne Szejk Hamdan bin Mohammad bin Rashida Al Maktouma, przewodniczącego Rady Wykonawczej Dubaju

Aplikacja zachęci do recyklingu?

Jednym z elementów programu ograniczenia zużycia plastiku i wyeliminowania jednorazowych opakowań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest specjalna aplikacja na smartfony o nazwie RECAPP. Każda osoba, która napełni wodą butelkę wielokrotnego użytku dostaje punkty, dzięki którym może odebrać atrakcyjne bonusy. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprowadziły także specjalne lekcje w szkołach, aby do programu rezygnacji z jednorazowych opakowań przekonać młodych ludzi.