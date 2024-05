Nowa potężna serwerownia Google będzie zasilana energią odnawialną, a nadwyżki ciepła generowane przez komputery zostaną przekształcone w ogrzewanie dla okolicznych budynków. To pionierskie rozwiązanie nie tylko zmniejszy emisję śladu węglowego firmy, ale również przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania dla mieszkańców okolic.

Dlaczego kraje nordyckie są tak popularną lokalizacją wielu serwerowni?

Kraje nordyckie są bardzo dobrym miejscem do budowy dużych serwerowni. Ich chłodny klimat znacznie zmniejsza koszty chłodzenia sprzętu, które potrafi kosztować naprawdę astronomiczne sumy w innych miejscach świata. Ponadto duży udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym tych państw powoduje, że ceny energii są dość atrakcyjne dla inwestorów - szczególnie tych, którzy budują potężne centra obsługujące sztuczną inteligencję.

Darmowe ciepło? Dzięki AI to staje się możliwe

Google już od 2009 roku posiada swoje serwery nad Zatoką Fińską. Do tej pory jednak ciepło odprowadzane z nich wykorzystywane było wewnętrznie, do ogrzewania biur i innych budynków w kompleksie Google’a. Od przyszłego roku planowana jest jednak rozbudowa serwerowni, która obsługiwać będzie usługi sztucznej inteligencji, oferowane przez Google. Ma ona solidnie poprawić moc obliczeniową giganta z Mountain View.

W związku z rozbudową, władze Google postanowiły wykorzystać okazję do poprawy wizerunku firmy w regionie i podpisały umowę z lokalnym dostawcą energii - firmą Haminan Energia. Zgodnie z jej zapisem Google będzie za darmo dostarczać nadwyżki ciepła do lokalnej sieci ciepłowniczej. Szacunki pokazują, że może to zapewnić mieszkańcom miasta Hamina nawet 80% rocznego zapotrzebowania na ciepło.

Badania pokazują, że AI może generować naprawdę ogromne ilości ciepła. Doskonale obrazują to dane zebrane podczas treningu modelu GPT-3 od OpenAI. Ilość wytworzonego w trakcie procesu ciepła wystarczyłaby do ogrzania prawie pięciu potężnych szklarni, które mogłyby wyprodukować wyłącznie z jego pomocą nawet milion sztuk pomidorów.

Rozbudowa kompleksu, oprócz ogrzewania, da Finom także kilkaset nowych miejsc pracy. Wielu pracowników będzie potrzebnych do zbudowania i skonfigurowania nowych hal. Oprócz tego 100 osób ma być zatrudnionych na stałe do utrzymania prawidłowego działania wielkiej serwerowni. Prace budowlane mają zostać ukończone pod koniec 2025 roku.

Microsoft również stawia w Finlandii podobną serwerownię

Jak się okazuje, Google nie jest jedynym międzynarodowym gigantem, który inwestuje w ekologiczne rozwiązania w Finlandii. Microsoft także chce zbudować data center, które odprowadzi ciepło do okolicznych mieszkań. Gigant z Redmond będzie docelowo ogrzewał dwa miasta niedaleko Helsinek: Espoo i Kauniainen. Niedługo więc w Finlandii będą aż trzy miejscowości, których ogrzewanie opierać się będzie w większości na wytężonej pracy AI i usług dostępnych w chmurze.