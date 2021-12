Kilometrowy park rozrywki na dachach budynków

Sky Park to inwestycja jedyna w swoim rodzaju na skalę globalną. Jeszcze nikt nie stworzył projektu, który tak idealnie wpisałby się w otaczającą go architekturę. Udało się to uczynić w chińskim Shenzhen, czyli metropolii zmieniającej się we wzór do naśladowania w kwestiach ekologicznych.

Międzynarodowa firma przekształciła dach terminalu metra i obiektu konserwacyjnego w park publiczny o długości 1200 metrów z dostępnymi różnorodnymi obiektami sportowymi. A to wszystko na świeżym powietrzu.

Twórcy projektu tłumaczą, że park łączy się z budynkami po jego zachodniej stronie za pomocą szeregu "mostów powietrznych", prowadzących studentów i entuzjastów sportu na specjalnie dla nich stworzonej platformie. Inwestycja w idealny sposób łączy instytucje edukacyjne z lokalną społecznością w pięknych okolicznościach miejskiego krajobrazu.

"Nasz park tworzy niezbędne fizyczne i wizualne połączenie między tkanką miejską a wybrzeżem, a po drodze ma na celu zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i stale rosnącego zainteresowania przestrzenią rekreacyjną" - powiedział Binke Lenhardt, projektant Sky Parku.

Jako że park jest ogromny, pomysłodawcy projektu podzielili go na różne sekcje. Po wejściu do parku, możemy kierować się do interesującego nas miejsca za pomocą inteligentnego systemu oznakowania. Cały obiekt podzielony został na 100-metrowe sekcje, w których rozmieszczone są sondy, prezentujące aktualną lokalizację oraz mapę i opis poszczególnych miejsc.