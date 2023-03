Osiedle mieszkaniowe w Dornbirn w Austrii, zwane Ölzbündt jest doskonałym przykładem innowacyjnego budownictwa z wykorzystaniem drewna. Wybudowany w 1997 roku blok czerpie z okolicznej tradycji budownictwa drewnianego.

Ölzbündt: Drewniane budownictwo jest wytrzymałe

Jego prosta bryła nawiązuje do tradycyjnych lokalnych domów pokrytych gontem. Hermann Kaufmann, założyciel i dyrektor generalny HK Architekten w rozmowie z portalem Dezeen mówi, że początkowo budynek był projektem badawczo-rozwojowym, prezentacją na temat wielokondygnacyjnego budownictwa z drewna.

— W przypadku kompleksu mieszkalnego Ölzbündt do budowy użyliśmy szkieletu wykonanego z "mass timber" (rodzaje drewna używane do budowy, obejmujące m.in. drewno klejone — red.), ponieważ jest to standardowa i historycznie zwyczajowa metoda budowy w Europie Środkowej — powiedział Kaufmann.

— Zaletą konstrukcji "mass timber" jest to, że potrzebujemy tylko kilku podpór dla całego budynku. Zapewnia to elastyczność na przyszłość. Jest to konstrukcja czysto szkieletowa. Panele z drewna klejonego, panele trójwarstwowe, sklejka i deski z litego drewna zostały użyte zgodnie z ich właściwościami konstrukcyjnymi, odpornością na warunki atmosferyczne, a nawet kryteriami projektowymi — poinformowało studio.

Mierzący niemal 42 metry długości i 9 metrów szerokości, trzykondygnacyjny blok posiada dwanaście mieszkań jedno- i dwupokojowych. Budynek wykończony jest drewnem modrzewiowym. Balkony wykonano ze stali, natomiast klatkę schodową zamknięto w szklanej obudowie.

Austria pokazuje, że drewniane budynki mają sens

Ölzbündt był jednym z pierwszych budynków w Europie, który osiągnął standardy budownictwa pasywnego. Dzięki termoizolacyjnym właściwościom ścian zewnętrznych elementy grzewcze nie były potrzebne. Ciepłą wodę wytwarzają panele fotowoltaiczne na dachu.

— Budynek uczy nas, że warto dostosować metody budowy do ich funkcjonalności — dodał Kaufmann. Dlatego sensowne jest wykonanie konstrukcji z drewna prefabrykowanego, aby uniknąć ścian nośnych, co jest wielką zaletą dla elastyczności. W przypadku prefabrykowanych elementów ściennych konstrukcja szkieletowa jest z pewnością najlepsza. — Budynek pokazuje nam również, że krytyka długowieczności drewnianych budynków jest nieuzasadniona — podsumowuje Kaufmann