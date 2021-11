Firma ML System zaprojektowała i przygotowała specjalne szkło laminowane, które jest uzupełnione nanowarstwą z kropek kwantowych. Solarne szyby produkują energię do zasilenia klimatyzacji na postoju, elektroniki, naszego smartfona, a także LED-owych świateł mijania. To innowacja na miarę ogniw perowskitowych, które w naszym kraju produkuje Saule Technology na czele z Olgą Malinkiewicz.

Transparentne ogniwa fotowoltaiczne są przyszłością motoryzacji. Nowe pojazdy są coraz bardziej naszpikowane najnowocześniejszą elektroniką, a zasilanie jej wymaga energii, która obecnie dostarczana jest z akumulatorów zasilanych pracą silnika i spalaniem paliw kopalnych. Bez znaczenia jest fakt, czy mamy do czynienia z samochodem o napędzie spalinowym czy elektrycznym. W grę obecnie wchodzi ropa i węgiel.

"Kropki kwantowe absorbują więcej i w szerszym zakresie aniżeli najbardziej popularny półprzewodnik w fotowoltaice, czyli krzem. Ponadto nie tracą sprawności z upływem czasu i są odporne na warunki atmosferyczne. I przede wszystkim mogą być zupełnie transparentne. Kropki kwantowe są stabilniejsze, a to oznacza, że nie ulegają degradacji, mogę być całkowicie przezierne lub mieć ustalony kolor, co w przypadku materiału perowskitowego jest niemożliwe, nie muszą zawierać pierwiastków szkodliwych" - możemy przeczytać na stronie firmy ML System.



Polacy chcą swoim wynalazkiem odmienić tę smutną rzeczywistość. Inżynierowie z firmy ML System podkreślają, że solarne szyby działają zarówno podczas jazdy, jak i postoju. Warunkiem jest tylko to, by samochód znajdował się w zasięgu promieni słonecznych. Im jest ich więcej, tym więcej czystej energii będzie zasilało pojazd. Co ciekawe, fotowoltaiczne szyby sprawiają też, że samochód mniej będzie nagrzewał się na pełnym Słońcu.



Firma ML System jako pierwsza na świecie opatentowała powłoki z kropek kwantowych już w 2018 roku i od tego czasu technologia ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jej przedstawiciele nawiązali już współpracę z grupą Pilkington. Dzięki temu w sprzedaży pojawią się szyby samochodowe z powłokami kwantowymi.



"ML System dysponuje wiedzą, zasobami technicznymi i doświadczeniem w zakresie produkcji innowacyjnych powłok kwantowych, technologii BIPV oraz produktów Smart Glass. Z kolei Pilkington posiada ugruntowaną pozycję na rynku europejskich producentów szkła, jak również dysponuje szerokim zapleczem technologicznym pozwalającym na oferowanie zdywersyfikowanej palety produktów podmiotom prowadzącym działalność w Polsce i w Europie. Przy wykorzystaniu wspólnego potencjału zaoferujemy klientom produkty szklane, wykorzystujące zaawansowane i unikatowe technologie pozwalające na produkcję energii elektrycznej" - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.



Wspaniałą wiadomością może być fakt, że w upalne i słoneczne dni panele dostarczą darmowej energii do zasilenia systemu klimatyzacji, dzięki czemu zanim wybierzemy się w podróż pojazdem, wejdziemy już do chłodnego jego wnętrza. Projekt Polaków otrzymał kilkanaście milionów złotych dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).



Firma ML System nie skupia się tylko i wyłącznie na dostarczeniu solarnych szyb do samochodów. W sprzedaży znajdują się również parapety grzewcze z funkcją ładowania, szyby ze zmienną przezornością, oraz systemy generujące energię do wykorzystania w oknach domów, mieszkań, a nawet biurowcach. Układy mogą dostarczyć ponad 400 W/m2.