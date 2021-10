Powstaje pierwszy na świecie piec słoneczny. To ekologiczna rewolucja

Technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość naszej cywilizacji. Jeszcze w tej dekadzie powinniśmy mieć już do dyspozycji wiele przełomowych wynalazków, które pozwolą nam na dobre zastąpić paliwa kopalne.

W tej rewolucji ma pomóc Heliogen, czyli pierwszy na świecie piec słoneczny. Warto tutaj podkreślić, że ta technologia opracowana przez amerykańską firmę o tej samej nazwie, stała się największą innowacją roku 2020, według magazynu Time. Jej rozwój finansowany jest Billa Gatesa, czyli jednego z najbogatszych ludzi na naszej planecie.

Heliogen to nic innego jak nowa generacja niezwykle efektywnych elektrowni solarnych. Pomysłodawcy projektu podkreślają, że najważniejszym jego elementem jest sztuczna inteligencja. Systemy nią zarządzanie potrafią niemal perfekcyjnie ustawić system specjalnych luster w kierunku Słońca, a następnie odbić i skupić strumień światła w jednym punkcie na wieży.

Dotychczas systemy takie instalowane w już istniejących elektrowniach słonecznych nie cechują się taką efektywnością wyłapywania promieni słonecznych i wysyłania ich w stronę wieży. W przypadku Heliogena, potężny strumień osiąga temperaturę do 1500 stopni Celsjusza, tworząc tzw. piec słoneczny.

Przedstawiciele firmy Heliogen chwalą się, że dzięki ich technologii raz na zawsze będzie można porzucić paliwa kopalne, a co z tym się wiąże, ograniczyć emisję do atmosfery niebotycznych ilości gazów cieplarnianych. Heliogen pozwoli produkować w iście ekologiczny sposób cement, stal, a nawet zielony wodór. To właśnie w tym ostatnim upatruje się przyszłości paliwa do samochodów, samolotów, pociągów czy statków.

Stworzyliśmy technologię, która może pobić ceny paliw kopalnych, a jednocześnie nie zwiększyć emisji CO2 do atmosfery. Widzę jej zastosowanie m.in. w przemyśle cementowym, który obecnie odpowiada za 7 procent globalnej emisji dwutlenku węgla. Nasza technologia może też przyspieszyć produkcję zielonego wodoru powiedział Bill Gross, twórca i dyrektor wykonawczy Heliogen

Bill Gross zapowiedział, że jego firma już w przyszłym roku zbuduje pierwszą elektrownię Heliogen na pustyni Mojave w Kalifornii. Ma ona dysponować mocą 5 MW. W projekcie pomoże australijska firma Woodside.

Co ciekawe, obiekt powstanie na potrzeby działającej tam potężnej firmy wydobywczej. Twórca wierzy, że gdy szejkowie arabscy zobaczą w akcji elektrownię, to uświadomią sobie, jakie korzyści mogą poczynić z jej pomocą i zaczną rezygnować z wykorzystania na masową skalę paliw kopalnych. Miejmy nadzieję, że taka wizja Grossa sprawdzi się już w przyszłym roku.