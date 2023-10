Spis treści: 01 Parasol korkowy. Nie straszny mu żaden deszcz i porywisty wiatr

02 Podgrzewany kubek. Ciepła herbata na okrągło

03 Ogrzewacz do stóp. Przetrwaj nie tylko jesień, ale również i zimę

04 Pokrowiec na samochód. Ochroni przed spadającymi liśćmi i nie tylko

05 Jesienne świece zapachowe. Wprowadź przytulny klimat do swojego mieszkania

06 Koc z rękawami. Wygodny i ciepły sposób na jesień

07 Podgrzewane kapcie. Ciepło zawsze podąży za tobą

Parasol korkowy. Nie straszny mu żaden deszcz i porywisty wiatr

Wykonany z solidnego korkowego materiału parasol jest idealnym rozwiązaniem na zmienną, jesienną pogodę. Wytrzymała konstrukcja oraz trwałe surowce pozwolą użytkownikowi korzystać z niego nawet w trakcie mocnego wiatru lub deszczu. To, czym wyróżnia parasol korkowy od zwykłych, jest wodoodporny materiał korkowy, który jest nie tylko mocny i odporny na trudne warunki atmosferyczne, ale również łatwy w czyszczeniu. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, a niektóre firmy umożliwiają personalizację parasola poprzez umieszczenie na nim indywidualizowanego nadruku.

Podgrzewany kubek. Ciepła herbata na okrągło

Fani rozgrzewających napojów z pewnością docenią gadżet, którym jest podgrzewany kubek. Co odpowiada za to, że kawa czy herbata są cieplejsze o wiele dłużej? Wszystko za sprawą indukcyjnej podstawki, na której wystarczy położyć kubek z napojem. Dzięki cewce umieszczonej w naczyniu, rozgrzewające cappucino czy jesienna herbata zachowają swoją temperaturę przez dłuższy czas.

Ogrzewacz do stóp. Przetrwaj nie tylko jesień, ale również i zimę

Na rynku dostępnych jest wiele ogrzewaczy do stóp, dzięki którym zapewnisz sobie odpowiedni komfort termiczny. Gdy na zewnątrz wieje, a temperatury spadają, tego typu gadżet może okazać się istnym wybawieniem. Ogrzewacze do stóp mają zwykle miękką podszewkę, dzięki czemu poziom wygody jeszcze bardziej wzrasta. Co więcej, niektóre modele są zaopatrzone w elektroniczną regulację temperatury.

Pokrowiec na samochód. Ochroni przed spadającymi liśćmi i nie tylko

Jesienią z drzew spadają liście, a zatem zaparkowany w niekorzystnym miejscu samochód w krótkim czasie może być nimi cały oblepiony. Wygląda to nie tylko nieestetycznie, ale często odbija się to negatywnie na lakierze. Dobrym gadżetem, który pomoże w takiej sytuacji jest pokrowiec na samochód. Dostępne na rynku modele dosyć łatwo się składają, dzięki czemu zapewnienie ochrony autu trwa krótką chwilę.

Jesienne świece zapachowe. Wprowadź przytulny klimat do swojego mieszkania

Świece zapachowe mogą w znaczący sposób wpłynąć na klimat panujący w mieszkaniu. Z pewnością pomogą przetrwać ponurą jesień - wiele aromatycznych zapachów sprawi, że domowy relaks stanie się o wiele prostszy. Jesienne świece zapachowe to również doskonały pomysł na prezent - szczególnie dla osób, które ciężko znoszą tę nierzadko chłodną i ponurą porę roku.

Koc z rękawami. Wygodny i ciepły sposób na jesień

Kto może sobie wyobrazić jesień bez ciepłego kocyka? Prawdopodobnie nikt. Co więcej - istnieją koce, które są dodatkowo wyposażone w rękawy. Zakłada się je podobnie jak bluzę czy sweter. Dzięki temu rozwiązaniu całość użytkuje się niezwykle komfortowo. Ciepłe koce z rękawami zapewnią mnóstwo ciepła w chłodne, jesienne wieczory. Co ciekawe, istnieją również modele dla par.

Podgrzewane kapcie. Ciepło zawsze podąży za tobą

Podgrzewane kapcie to gadżet podobny do ogrzewacza do stóp. Z pewnością spodobają się one największym zmarzluchom. Tego typu obuwie zazwyczaj podładowuje się za pomocą przewodu USB, dzięki czemu kapcie są później ciepłe. Istnieją również modele z wyciąganymi wkładami termicznymi, które podgrzewa się w kuchence mikrofalowej.

