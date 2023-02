Chcesz popływać odrzutowym rekinem? Potrafi się obracać, zanurzać i wyskakiwać z wody

Choć rekiny to ryby jak wszystkie inne i specjalnie nie czekają, by zabić człowieka, to w popkulturze istnieje jednak wizerunek rekina ludożercy. Jednak dla dwóch konstruktorów z amerykańskiej firmy Innespace były inspiracją do stworzenia łodzi, która może sunąć po wodzie jak zwykła motorówka, a do tego zanurzać się i wyskakiwać jak prawdziwa ryba, by następnie znów schować się pod wodę.

Zdjęcie Jet shark to prawdziwe szaleństwo / The jet shark / Facebook