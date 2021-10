Elektroniczny zamek Xiaomi z ciekawą funkcją odblokowania drzwi

Smartfony, tablety, smartwatche, odkurzacze, roboty, hulajnogi, a nawet samochody - Xiaomi oferuje szeroki wachlarz urządzeń elektronicznych. Niestety większość ich gadżetów nie wychodzi poza granice Chin. Tak jest i w przypadku elektronicznego zamka do drzwi. Urządzenie trafi na rynek Państwa Środka już za dwa dni. Gadżet sprawi, że klucze będą zbędne.

Klucze to drzwi to przeżytek, przynajmniej tak można wnioskować po najbliższej premierze Xiaomi. Elektroniczny zamek do drzwi zostanie opatrzony w funkcję rozpoznawania twarzy. Oprócz tego drzwi będzie można otworzyć na wiele innych sposobów. Wśród nich znajdzie się inna opcja biometrii w formie odcisku palca. W zamek będzie można zaprogramować kod PIN oraz odblokować go smartfonem używając NFC.

Reklama

Xiaomi Smart Door Lock X będzie zasilany akumulatorem o pojemności 6250 mAh. Nie wiadomo jeszcze, jak i co ile trzeba będzie go ładować oraz co się stanie, gdy pod naszą nieobecność wyczerpie się bateria. Urządzenie zostanie zaopatrzone w szereg różnych sensorów. Znajdzie się tam oczywiście Dot Projector odpowiedzialny za rozpoznawanie twarzy. Oprócz tego zostanie zaimplementowana kamera na podczerwień, sensor światła i obiektyw odpowiedzialny za ocenianie odległości.