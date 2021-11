Najnowsze doniesienia wieloletniego analityka Apple, który w przeszłości przekazał wiele informacji o produktach firmy jeszcze przed ich premierą, wskazują na to, że gogle amerykańskiego producenta do mieszanej rzeczywistości mogą zostać zaprezentowane już w 2022 roku. Ming-Chi Kuo poinformował, że urządzenie będzie wykorzystywać Wi-Fi 6E. Jest to najnowszej generacji technologia bezprzewodowego połączenia, która została zoptymalizowana pod urządzenia mobilne i internet rzeczy. Wi-Fi 6E nie tylko oferuje szybsze połączenie i mniejsze opóźnienia, lecz również wspiera podłączenie większej ilości urządzeń jednocześnie.

Informacje udzielone przez analityka wskazują na to, że urządzenie umożliwi dostęp do mieszanej rzeczywistości, czyli będzie to hybrydowy model, który połączy możliwości rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Portal Bloomberg określił przyszły produkt Apple, jako "kosztowny". Wstępne analizy sugerują, że urządzenie nie będzie tańsze niż 3 tysiące dolarów. Ten sam portal podaje, że gogle będą wykorzystywać potężne chipsety, ekran wspierający rozdzielczość 8K i zaawansowane technologicznie sensory.

Produkcja nowego zestawu Apple do mieszanej rzeczywistości najprawdopodobniej rozpocznie się już w czwartym kwartale 2022 roku.