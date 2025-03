Postaw na skrzynkę na kable

Najprostszym sposobem na ukrycie wystających kabli jest zakup specjalnej skrzynki na przewody. Takie rozwiązanie sprawdzi się w miejscach, gdzie mamy listwy z dużą ilość kabli, które nie zmieniają często położenia. Będą to np. te idące do komputera, telewizora, konsoli.

Skrzynkę na kable można dobrać nie tylko pod względem potrzebnego rozmiaru, ale także z uwzględnieniem wyglądu. W internecie i sklepach z wyposażeniem wnętrz dostępne jest wiele różnych wykończeń i stylów skrzynek. Dzięki temu każdy znajdzie taką, która idealnie wpasuje się w estetykę mieszkania.

Kable ukryjesz za meblami

Zaletą takiego ukrywania kabli jest fakt, że do tego sposobu nie trzeba nic kupować. Wystarczy, że okablowanie po prostu poprowadzimy za meblami, które już znajdują się w domu. Aby przewody nie zmieniały swojego położenia, nie przesuwały się, warto je przykleić do tylnej części mebli. Do tego można wykorzystać taśmy do mocowania na ścianach. Gdy będziemy chcieli zmienić położenie instalacji lub wyposażenia, taśmę z łatwością odkleimy i nie zostanie po niej ślad.

Najlepszym meblem do ukrycia kabli, będzie kanapa, która jest ustawiona tyłem do ściany. Wówczas za nią można umiejscowić dłuższe z nich i poprowadzić je we właściwe miejsce. W ten sposób wykorzystamy przestrzeń za sofą i schowamy to, co niechciane.

Przewody schowaj za dekoracjami

Dekoracje, które już masz w pomieszczeniach również mogą być pomocne w ukryciu kabli. Te idące po podłodze z łatwością zakryjesz dużym kwiatkiem doniczkowym lub stojakiem na mniejsze kwiaty. Do nisko ułożonych przewodów sprawdzą się zarazem stoliki z grubą nogą.

Przewody znajdujące się wyżej, skutecznie schowamy za ustawionymi na półkach książkami. Tu też sprawdzą się bujne rośliny z większymi doniczkami, ozdobne wazony czy figurki z klocków.

Użyj klipsów do kabli

Nieestetyczne potrafią być zarówno splątane przewody, jak i długie, pojedyncze kable, które zwisają z sufitu lub prowadzone są przez centralną część pomieszczenia. Wtedy dobrze sprawdzą się klipsy do kabli. Te pomogą w przymocowaniu okablowania do rogów ścian, przy suficie lub przy listwie. To znacząco zmniejszy ich widoczność i pozwoli pozbyć się “bałaganu”.

Kable schowasz w listwie lub maskownicy

W sklepach dostępne jest wiele różnych listew i maskownic przeznaczonych do ukrywania nieestetycznie wyglądających kabli. Służą one do montażu naściennego, przez to zostają zamaskowane i wpasowane w otoczenie. W sklepach budowlanych i internecie można znaleźć wiele wariantów, które będą pasować do aranżacji wnętrza, koloru ścian, mebli.

