Osoby dbające o ekologie, a przy tym dysponujące wystarczająco zasobnym portfelem powinny być zadowolone. Włoskie studio Too Design, którego właścicielem jest popularny europejski projektant Marco Casali, pokazało światu swój najnowszy koncept luksusowego jachtu. Mierząca 57 metrów długości jednostka posiada m.in. system napędowy zasilany energią.

VisionE to statek, którego dach został wyposażony w system wysuwanych paneli fotowoltaicznych. To właśnie one mają w większości odpowiadać za zasilanie dużego silnika hybrydowego, opartego na jednostce spalinowo-elektrycznej. Nagromadzona przez nie energia, ma trafiać do sporych powerbanków ulokowanych na pokładzie, a następnie być wykorzystywana w zależności od zapotrzebowania.

Reklama

Ekologia to jednak nie wszystko. VisionE to przede wszystkich wszechobecny luksus i wygoda. Jacht posiada siedem pokoi gościnnych z rozsuwanymi automatycznie balkonami, które jednocześnie stanowią pomosty wodne. Nad rufą znalazła się specjalna sekcja, która posiada basen ze słoną wodą. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani pływaniem, całość możemy szybko przemienić w boisko do koszykówki. Dla wszystkich pasażerów oddano także duże jacuzzi, w pełni wyposażony bar, a nawet kino na świeżym powietrzu.

Zdjęcie Studio Too Design / materiały prasowe

Chociaż brzmi to wspaniale, warto mieć na uwadze, że całość jest jedynie konceptem i pomysłem. Może się on jednak urzeczywistnić po znalezieniu odpowiedniego inwestora. Czy są jacyś chętni?