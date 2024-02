Mennica Polska udowadnia nie pierwszy raz, że jest jedną z najbardziej innowacyjnych na całym świecie. Polacy opracowali latającą monetę, która stanowi połączenie nowatorskich technologii oraz artystycznej wizji. Finalnie powstał bardzo ciekawy projekt, który wzbudził ogromne zainteresowanie ze strony ekspertów i nie tylko.

Latająca moneta UFO MP-1766 pierwszą tego typu na świecie

Latająca moneta Mennicy Polskiej ukrywa się pod nazwą UFO MP-1766 i projektowi przyświecało hasło "The sky is not the limit". Wynalazek został oficjalnie zaprezentowany w trakcie Forum Technicznego w Berlinie, gdzie spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników wydarzenia oraz biorących w nim udział ekspertów.

Zdjęcie Latająca moneta z Polski rzeczywiście przypomina UFO / Mennica Polska / materiały prasowe

Moneta opracowana przez Polaków wygląda bardzo futurystycznie i raczej nie przypomina tych, które nosimy w portfelach. Jakby tego było mało, to jest w stanie się unosić! Jak to możliwe? Cel osiągnięto za sprawą implementacji nowych rozwiązań. Wykorzystano tu specjalny silniczek w połączeniu z dedykowaną podstawką. Ponadto moneta świeci i dzięki temu jeszcze bardziej przypomina UFO. Taki efekt uzyskano poprzez wykorzystanie farby fluorescencyjnej utwardzanej światłem UV.

Nasza moneta to efekt wytężonej pracy szerokiego grona ekspertów Mennicy Polskiej, którzy potrafią realizować najbardziej ambitne koncepty. UFO wprawiamy w ruch dzięki silnikowi ukrytemu w jego wnętrzu. Pole elektromagnetyczne wytwarzane między specjalną podstawką a wspomnianym silnikiem tworzy swego rodzaju tunel, w którym nasz statek kosmiczny unosi się w powietrzu. Zaprezentowana podczas Forum Technicznego w Berlinie moneta to prototyp. Łukasz Karda, Dyrektor Działu Planowania Technicznego i Produkcyjnego w Mennicy Polskiej

Dzieło wykonano z siedmiu uncji srebra

Mennica Polska wyjaśnia, że w trakcie tworzenia monety wykorzystano blisko 260-letnie doświadczenie w połączeniu z najnowszymi z dostępnych rozwiązań. Dzieło wykonane jest z siedmiu uncji srebra najwyższej próby. Czy moneta będzie ogólnodostępna? Okazuje się, że tak.

W komunikacie prasowym przekazano, że latająca moneta stanie się szerzej dostępna w drugim kwartale 2024 r. Co ciekawe będzie dozwolonym środkiem płatniczym, pomimo niestandardowej formy. Tutaj jednak warto mieć na uwadze, że jej rzeczywista wartość z pewnością jest znacznie większa od nominału.

Mennica Polska zaskakuje nowatorskimi projektami nie pierwszy raz

Warto mieć na uwadze, że latająca moneta nie jest pierwszym niestandardowym podejściem Mennicy Polskiej do takiego zagadnienia. Ponad dekadę temu udało się opracować monetę przestrzenną i był to również pierwszy tego typu projekt na świecie. W ramach ciekawostki warto dodać, że Mennica Gdańska niedawno stworzyła monetę z Batmanem.