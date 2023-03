Koncern Disney'a zrobił ogromną niespodziankę wszystkim fanom "Gwiezdnych Wojen". Stworzył tak wierną replikę, słynnego "świetlnego miecza" rycerzy Jedi, że uczestnikom festiwalu technologicznego i filmowego South odebrało mowę. Na specjalnej prezentacji dla wybranych gości pokazany został model słynnej broni rycerzy Jedi, który podobno w bardzo oryginalny sposób wykorzystuje technologię LED. Dzięki temu powstaje zaskakujący efekt, który wydaje się być solidnym, trójwymiarowym mieczem ze światła.

Miecz świetlny to prawdziwy symbol Gwiezdnych wojen, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kultowych broni w historii kina. Miecz świetlny wymyślił reżyser i scenarzysta Gwiezdnych Wojen George Lucas. Każdy, kto widział chociaż jeden film z tej serii, kojarzy charakterystyczny świszczący dźwięk i niebiesko-zieloną lub czerwoną poświatę bijącą od miecza, która rozświetla ciemność. To za jego pomocą rycerze Jedi walczyli z siłami zła.

Miecz świetlny, który został zaprezentowany przez koncern Disneya, nie jest jedynie animacją lub efektem specjalnym, jak te, które były wykorzystane w filmach z tej serii. Jest to rzeczywisty przedmiot, który można trzymać w dłoni i którego świetlne ostrze wydaje się niemal tak samo realistyczne jak to z filmów.

W świecie Gwiezdnych Wojen miecz świetlny to broń Jedi i Sithów, dwóch przeciwstawnych stron mocy. Jest to narzędzie, które wymaga nie tylko siły fizycznej, ale również władzy nad tajemną "mocą". Każdy miecz jest unikatowy i dostosowany do użytkownika, a kolor poświaty zależy od kryształu, który został wykorzystany do jego wykonania.

Zdjęcie Świetlny miecz stal się znakiem rozpoznawczym rycerzy Jedi, w tym tego najsłynniejszego z nich, czyli mistrza Obi-Wan Kenobi / East News

Disney nie udostępnił zbyt wielu szczegółów na temat tej technologii. Wiadomo jedynie, że wykorzystuje ona technologię LED tworzącą podobny efekt, co laser. Co ciekawe, zaprezentowany model posiada ciekawą funkcję - chowa się do rękojeści w sposób identyczny jak w "Gwiezdnych Wojnach" i z tym samym, charakterystycznym świstem. Disney nie zdradził, jak udało mu się osiągnąć tak spektakularny efekt.