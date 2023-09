Samsung wprowadza do oferty w Europie ogromne telewizory QD-OLED

Samsung rozszerza portfolio telewizorów QD-OLED na terenie Europy. Tym razem Koreańczycy wprowadzają do oferty dwa monstrualne modele z wyświetlaczami o przekątnych 77 oraz 83 cali. Są to warianty S89C i S91C, które są prezentowane na targach IFA 2023 odbywających się w Berlinie.

Telewizory Samsung z ekranami OLED WRGB

Nowe telewizory Samsunga mają ekrany wykonane w technologii WRGB OLED, które cechują się dużą jasnością obrazu sięgającą 2 tys. nitów. Jest to możliwe za sprawą implementacji materiału HyperEfficient EL oraz funkcji IntelliSense bazującej na sztucznej inteligencji. Są to panele o rozdzielczości 4K UHD oferujące zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz oraz bardzo niski czas reakcji matrycy na poziomie 0,1 ms.

Zdjęcie Telewizor Samsung S91C / Samsung / materiały prasowe

Samsung zapewnił w ekranach nowych telewizorów wsparcie dla formatów HDR10+ oraz HLG. Następnie mamy 100 proc. pokrycie z paletą DCI-P3 i obsługę trybu AMD FreeSync Premium Pro, który docenią gracze. W przypadku dźwięku również można liczyć na sporo możliwości. Znajdziemy tu wsparcie dla Dolby Atmos, Q-Symphony 2.0, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound Plus oraz Object Tracking Sound Lite. Za generowanie audio odpowiada zestaw głośników w standardzie 2.1 o mocy 40 W.

Warto też wspomnieć o obsłudze Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, Wireless DeX, DLNA, AirPlay 2, Miracast, MultiView, SmartView, Bluetooth 5.2, Tap View czy Tap Sound. Telewizory mają cztery złącza HDMI 2.1 (w tym jedno z eARC) i trzy USB. Oba modele pracują pod kontrolą oprogramowania Tizen OS 7.0. Nie zabrakło też wsparcia dla platformy SmartThings oraz integracji z popularnymi asystentami głosowymi, w tym od Google i Amazona.

Samsung wprowadził do oferty telewizor na taras

Warto dodać, że w ofercie Samsunga pojawił się niedawno inny telewizor, który również zasługuje na uwagę. Jest to model z linii Terrace Neo QLED, który zaprojektowano z myślą o użytkowaniu poza pomieszczeniami zamkniętymi. Dzięki temu istnieje możliwość powieszenia smart TV na tarasie, gdzie następnie można cieszyć się obrazem w wysokiej jakości. Niestety cena tego modelu nie jest niska i w przeliczeniu na złotówki jest to kwota przekraczająca 80 tys. zł.