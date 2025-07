Około 4000 r. p.n.e. zmiany klimatyczne zmusiły arabską ludność do częściowego porzucenia koczowniczego trybu życia i założenia stałych osad. Szukali więc obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie występowały oazy. Populacje zamieszkujące region opracowały innowacyjne systemy hydrauliczne, aby czerpać z podziemnych wód, co stanowi przykład interakcji tradycyjnego osadnictwa ludzkiego ze środowiskiem.

Okazuje się, że niektóre z fortyfikacji mają 5000 lat. Całość otacza minimum 10 oaz. Specjaliści uważają, że na tych terenach dominowały osiadłe społeczności, które potrzebowały wody do uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Mury zapewniały nie tylko ochronę, ale także oznaczały przejęcie danego obszaru. Ten ambitny plan obronny wymagał znacznych inwestycji na wszystkich etapach - od planów, przez budowę aż do regularnej konserwacji. Jego celem była długoterminowa ochrona oaz przed zagrożeniami zarówno od strony środowiska jak i wrogich plemion.

Oazy otoczone murem były niezbędne do pomyślnego rozwoju wymiany międzyregionalnej pomiędzy Egiptem, Lewantem i Mezopotamią. To właśnie one zaopatrywały w wodę i żywność przejeżdżające karawany w drodze do miejsc docelowych.