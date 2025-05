Gobi, potężna pustynia w Azji, która rozciąga się na terenie Chin i Mongolii, to niesamowite miejsce. Jest trzecią co do wielkości gorącą pustynią na Ziemi (ok. 1,3 miliona km² powierzchni) i najdalej wysuniętą na północ gorącą pustynią świata. W dodatku cały czas się rozrasta. Dziś może być trudno to sobie wyobrazić, patrząc na skrajnie suchy klimat rejonu, ale kiedyś teren ten tętnił życiem, a historia osadnictwa na terenie Gobi sięga nawet stu tysięcy lat.