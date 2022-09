Spis treści: 01 Kontroluj ogrzewanie domu za pomocą inteligentnych termostatów

02 Żarówki LED to pierwszy krok do oszczędzania energii elektrycznej

03 Czujniki ruchu w domu, które wyłączą światło

04 Smart Plug, czyli inteligentne gniazdko. Tym gadżetem powinni zainteresować się wszyscy

Kontroluj ogrzewanie domu za pomocą inteligentnych termostatów

Inteligentny termostat umożliwia zdalne kontrolowanie ogrzewania w domu. Urządzenia te są w stanie rozpoznawać schemat użytkowania urządzeń grzewczych i chłodzących, a następnie kontrolować ich pracę w taki sposób, aby działały w jak najbardziej efektywny sposób i pozwalały zoptymalizować zużycie energii elektrycznej.

Urządzenia tego typu często potrafią same określić, kiedy najlepiej wyłączyć ogrzewanie domu. Do tych obliczeń sprzęt używa takich parametrów jak np. temperatura na zewnątrz czy izolacja budynku. Właściwe korzystanie z termostatu jest w stanie zmniejszyć opłaty za zużycie energii potrzebnej do nagrzania kaloryferów.

Reklama

Cena za inteligentny termostat będzie uzależniona od jego efektywności, specyfikacji technicznej oraz możliwości użytkowych. Najczęściej koszt tego typu urządzenia waha się w przedziale od 200 do 400 złotych.

Żarówki LED to pierwszy krok do oszczędzania energii elektrycznej

Jednym z najprostszych kroków do oszczędności energetycznej jest wymiana żarówek tradycyjnych na energooszczędne żarówki LED. Jeszcze do niedawna LED-y wykorzystywano tylko i wyłącznie jako dodatkowe źródło światła, pełniące w głównej mierze funkcję dekoracyjną. Dziś popularność tego rodzaju rozwiązań oświetleniowych wzrosła do tego stopnia, że stosuje się je jako główne źródło światła w domu i mieszkaniu.

Oświetlenie LED zużywa nawet do 90% energii mniej w porównaniu z żarówkami klasycznymi i halogenowymi. Żarówka LED o mocy 8 W może zapewnić taką samą intensywność oświetleniową, jak tradycyjna żarówka żarowa o mocy 60 W. Jeśli na potrzeby naszych obliczeń przyjmiemy, że każda z żarówek będzie pracowała przez cały rok przez pięć godzin na dobę, w skali roku możemy zaoszczędzić nawet około 75 zł. Ponadto żarówka LED wykazuje się o wiele dłuższą żywotnością niż pozostałe typy żarówek.

Czujniki ruchu w domu, które wyłączą światło

System oświetlenia domu powinien być przede wszystkim wydajny i energooszczędny, a przy tym dawać komfort i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników. Tego typu rozwiązaniem są lampy z czujnikiem ruchu.

Czujnik ruchu ma za zadanie uruchomić źródła światła, gdy wykryje obecność człowieka w pobliżu lub wygasić je po wcześniej ustalonym czasie, jeśli nie zauważy ruchu. Natężenie światła i zasięg świecenia można łatwo wyregulować, by uzyskać optymalny komfort użytkowania takiego produktu w ramach oświetlenia domu lub ogrodu.

Użycie czujnika ruchu w zestawie z takimi rozwiązaniami, jak nowoczesne źródła światła LED, prowadzi do znacznego obniżenia wysokości rachunków za prąd. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne uruchamia się zawsze, gdy jest potrzebne, a przy tym żarówki LED, połączone z czujnikiem, pobierają znacznie mniej energii elektrycznej niż standardowe produkty oświetleniowe.

Smart Plug, czyli inteligentne gniazdko. Tym gadżetem powinni zainteresować się wszyscy

Inteligentne gniazdo to niewielki ekogadżet oferujący szereg praktycznych możliwości, dzięki którym można sporo zaoszczędzić. Smart Plug jest nakładką dopasowaną do każdego gniazdka, która w swojej obudowie ma umieszczoną zaawansowaną elektronikę. Gadżet potrafi kontrolować przepływ prądu do konkretnego urządzenia oraz może mierzyć ilość zużytej energii. Dzięki niemu możesz zdalnie włączać i wyłączać każdy sprzęt znajdujący się w domu (np. zmywarkę, telewizor, sprzęt audio czy elektryczny piekarnik), używając do tego smartfon lub tablet.

Inteligentne gniazdko nie wymaga skomplikowanego montażu ani specjalistycznej wiedzy. Po wyjęciu gadżetu z opakowania wystarczy wsunąć je w wybrane gniazdko elektryczne w ścianie i podłączyć do niego sprzęt. Sterowanie pracą inteligentnego gniazdka odbywa się za pomocą komend głosowych albo poprzez dedykowaną aplikację mobilną zgodną z systemami Android i iOS.

Zobacz też:

Dzwoni nieznany numer? Są sposoby na blokadę niechcianych połączeń i SMS