Zagrożenie przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz ciepła jest coraz bardziej prawdopodobne. W takiej sytuacji warto mieć pod ręką gadżety, które pozwolą się ogrzać, gdy grzejniki przestaną działać albo w gniazdkach zabraknie prądu.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S. Przenośny grzejnik elektryczny

Chcesz poczuć ciepło w każdym miejscu domu, w którym jesteś? Najlepszym rozwiązaniem będzie przenośny grzejnik elektryczny. Bez najmniejszego problemu podłączysz go do gniazdka i sprawisz, że temperatura w pomieszczeniu szybko wzrośnie.

Reklama

Zdjęcie / https://mi-store.pl/product-pol-1010-Grzejnik-Elektryczny-Xiaomi-Mi-Smart-Space-Heater-S.html / materiał zewnętrzny

Ten model jest bardzo cichy, zapewnia dwukierunkowe odprowadzanie ciepła oraz posiada inteligentny termostat, który reguluje poziom ciepła i zapewnia energooszczędność.

Sterując grzejnikiem przez aplikację, można wyłączyć panel boczny, by dzieci nie mogły zmieniać wybranych przez Ciebie ustawień.

Ogrzewane skarpetki z pilotem

Nie lubisz uczucia zmarzniętych i skostniałych palców u stóp? A kto lubi! Jednak w niektórych przypadkach zwykłe skarpetki nie wystarczą i trzeba znaleźć wspomagacz. Z pomocą przychodzą ogrzewane skarpetki zasilane baterią litowo - polimerową o pojemności 2400 mAh.

Zdjęcie / https://glovii.com/pl/487-gq3-ogrzewane-skarpetki-z-pilotem.html / materiał zewnętrzny

Dzięki zastosowanym w nich włóknie węglowym są niezwykle trwałe, a także zapewniają aż 3 tryby pracy (od 33 oC do 44 oC). Czas pracy w najniższym trybie to aż 6 godzin, co pozwoli na przyjemne i ciepłe spędzenie całego wieczoru, nawet w najmroźniejsze zimowe dni.

Zobacz również: Nowoczesny brytyjski lotniskowiec wypłynął na ćwiczenia i... zepsuł się

Kamizelka podgrzewana na USB

Dla każdego, kto czuje się najlepiej, gdy jego korpus jest odpowiednio ogrzany, perfekcyjnym wyborem będzie podgrzewana kamizelka. Posiada 5 obszarów grzewczych, które odpowiadają za komfort użytkowania w okolicach brzucha, nerek i pleców.

Zdjęcie / https://sidas.pl/therm-ic/podgrzewane-kamizelki/ / materiał zewnętrzny

Możesz ją ładować z sieci, a także podłączyć do powerbanka. Wykorzystując akumulator o pojemności 10 000 mAh, możesz korzystać z niej nawet przez 10 godzin. Dodatkowo kamizelka została wyposażona w moduł Bluetooth, który pozwala kontrolować temperaturę za pomocą aplikacji kontroli ciepła.

Koc elektryczny z pilotem

Leżenie na kanapie pod kocem i z kubkiem ciepłej herbaty to klasyczny obrazek długich, jesiennych wieczorów. Jednak sam pled może nie wystarczyć, dlatego z pomocą przychodzi koc elektryczny sterowany pilotem.

Zdjęcie / https://vitammy.pl/koc-elektryczny-pojedynczy-vitammy-thermo-1x?utm_source=moneteasy.pl&utm_medium=referral# / materiał zewnętrzny

Wymiary 150 × 80 cm pozwolą na przykrycie nawet wysokiej osoby, co więcej jest tak samo miękki i przyjemny, jak zwykły koc. Zaawansowany termostat sensorowy oraz 3 poziomy grzania pozwolą nie tylko na uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego, ale także użytkowanie koca elektrycznego przez całą noc.

RoboJet Sippy. Butelka smart i termos w jednym

Ciepła herbata jest dla ciebie niezbędnym elementem do przeżycia zimy? W takim razie smart butelka Sippy jest idealnym rozwiązaniem. Nie tylko utrzymuje odpowiednią temperaturę napoju (w przypadku zimnego do 24 godzin, ciepłego do 12 godzin), ale posiada także 3-stopniowy czujnik temperatury, który sygnalizuje użytkownikowi, jak gorący lub zimny jest aktualnie jego napój.

Zdjęcie / https://www.robojet.pl/produkty/butelki-i-bidony/smart-butelka-robojet-sippy-black?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oe0b6L1DzUrX8kNnx8Dx5FBNNUPqcvA2aVglwVzWRtVcprCdvxG7IxxoCBGoQAvD_BwE / materiał zewnętrzny

Butelka smart Sippy to dobre rozwiązanie dla osób, które zapominają pić wodę, gdyż ma wbudowaną przypominajkę o napiciu się. Oprócz tego pozwala sterylizować wodę lampą UV-C, a jednym ładowaniu wytrzymuje do 30 dni.

Zobacz również: Erupcja wulkanu Tonga wywołała nie jedno, a dwa tsunami

Thermrup. Poduszka rozgrzewająca na szyję i ramiona

Dla osób, dla których termofor to za mało, idealna będzie poduszka rozgrzewająca na szyję i ramiona. Dzięki łączeniom w okolicach obojczyków obejmuje całą powierzchnię karku, górnego odcinka pleców oraz klatki piersiowej. Zasilana jest sieciowo lub z litowo-polimerowego akumulatora o pojemności 3000 mAh, który pozwala na ogrzewanie ciała przez około 6 godzin.

Zdjęcie / https://www.thermrup.de/en/p/far-infrared-mobile-heating-pad-for-neck-and-shoulder / materiał zewnętrzny

Wykorzystanie gumowych elementów grzewczych pozwala na równomierne rozprowadzanie ciepła bez tworzenia punktów przegrzania. Urządzenie oferuje 3 poziomy temperatur, co pozwala dopasować ilość ciepła do swoich potrzeb.

Grzejące rękawiczki na USB

Brak ciepła w pomieszczeniu odbija się nie tylko na stopach, ale także na dłoniach. Szczególnie gdy pracujesz przy komputerze i masz je cały czas narażone na niższą temperaturę. W takim przypadku najlepiej sprawdzą się grzejące rękawiczki na USB.

Zdjęcie / https://4gift.pl/grzejace-rekawiczki-na-usb.html?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oew12R_0Y6SnvXj6ZJNUVwpxECqlOP6qm2HZjXXILZ4do_ETY8S9VuBoCzwIQAvD_BwE / materiał zewnętrzny

Dzięki temu, że mają obcięte palce, nie ograniczają Twoich ruchów na klawiaturze. Po podłączeniu do portu USB wytwarzają przyjemne ciepło, a podniesiony komfort termiczny oddziałuje na całe ciało. Jeśli chcesz korzystać z rękawiczek, nie będąc przy komputerze, możesz wykorzystać powerbank.

Czytaj również: Stadion Dziesięciolecia/Jarmark Europa. Jedyne takie miejsce w Polsce

Snailax. Mata do masażu z funkcją ogrzewania

Połączenie przyjemnego ciepła i relaksującego rozbicia mięśni? Dzięki użyciu maty do masażu z funkcją ogrzewania możesz mieć obie te rzeczy w tym samym czasie. 10 silników wibracyjnych pozwalają rozmasować całe ciało, a 4 poduszki grzewcze ukierunkować ciepło na łydki, uda i górną część pleców.

Zdjęcie / https://www.snailax.com/collections/full-body-massager-mat/products/massage-mat-with-heat-363 / materiał zewnętrzny

Mata jest składana, więc bez najmniejszego problemu można ją wykorzystać na podłodze, łóżku, kanapie czy krześle. Masaż w połączeniu z ogrzewaniem całego ciała znacznie szybciej redukuje stres, ból i napięcie mięśniowe, a także poprawi przepływ krwi w całym ciele.

Thermrup. Podgrzewany pas ciepła na podczerwień

Kolejna alternatywa dla termoforu, która posiada akumulator. W tym przypadku ogrzewać możemy brzuch oraz okolice nerek. Materiał, z którego został wykonany, jest wygodny, a 100 cm długości pozwala na korzystanie z niego przez praktycznie wszystkich domowników.

Zdjęcie / https://www.thermrup.de/en/p/far-infrared-fir-heat-belt-rechargeable-battery-operation-1 / materiał zewnętrzny

Pas zasilany jest na dwa sposoby: przez ładowarkę USB oraz powerbank. Wytrzymałość wbudowanej baterii to około 4 godzin pracy. Dodatkowe wykorzystanie technologii dalekiej podczerwieni (FIR) pozytywnie wpływa na zdrowie użytkownika.

Alpenheat. Ogrzewacz do rąk z funkcją powerbank

Boisz się, jak sobie poradzisz, gdy zostaną wstrzymane dostawy ciepła i energii elektrycznej? Jednym z rozwiązań jest Alpenheat Powerbank Handwarmer. To urządzenie łączy w sobie cechy powerbanku oraz ogrzewacza do dłoni. Wykorzystując 3 stopnie ustawień ciepła, możesz rozgrzewać ręce nawet przez 6,5 godziny.

Zdjęcie / https://zlowokazje.pl/t/power-banki/alpenheat-powerbank-handwarmer-2-in-1?gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oe8ad7v8h12Nemxzuw_rymCWQrMnbrkE_UeYqJxrp4oWBRG1rMyLN2xoCCmwQAvD_BwE# / materiał zewnętrzny

Na dodatek akumulator o pojemności 4200 mAh pozwala na jednokrotne, pełne naładowanie smartfona. Jest to idealne akcesorium także poza domem, gdy za jednym zamachem doładujesz telefon i ogrzejesz ręce.

Czytaj także:

Turcja stworzyła nowy prototyp drona Bayraktar - naddźwiękowe możliwości

Francuscy urzędnicy podatkowi wykorzystali sztuczną inteligencję do szukania.... basenów

A miały być takie bezpieczne... naukowcy ostrzegają przed toksycznością tatuaży