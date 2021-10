Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – znamy szczegóły i cenę

Oczy większości konsumentów zainteresowanych produktami Xiaomi z pewnością skierowane są na nowe flagowce. 11T i 11T Pro to niezaprzeczalnie ciekawe smartfony, jednak uwagę przykuwa także inny gadżet. Chodzi dokładnie o opaskę, która została zaprezentowana z flagowcami i wraz z nimi trafi też do sprzedaży. Mi Smart Band 6 NFC oferuje funkcje, które nie pojawiły się w poprzedniej generacji.

Mi Smart Band 6 NFC - większy ekran

Mi Smart Band 6 NFC jest zauważalnie większy od poprzednich modeli. W tym roku Xiaomi postawiło na 1,56 calowy panel AMOLED. Dla porównania ekran Mi Banda 5 miał 1,1 cala. Jest to spory przeskok i będzie miał wpływ na ilość informacji, które będzie można wyświetlać jednocześnie. Wyświetlacz będzie zabezpieczony szkłem hartowanym i pokryty powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Mi Smart Band 6 NFC - nowe funkcje

Warto wspomnieć o możliwościach Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Nowa funkcja SpO2 pozwoli zmierzyć poziom tlenu we krwi. Dodatkowo opaska będzie w stanie ocenić jakość oddychania podczas mocnego snu. Ponadto pojawi się funkcja śledzenia cyklu miesiączkowego, a osoby aktywne fizycznie będą mogły wypróbować narzędzie trenera personalnego oraz ponad 30 trybów sportowych. Najważniejszą z nowych funkcji pozostaje oczywiście NFC. Współpraca z Xiaomi z Mastercard zaowocowała tym, że Mi Smart Band 6 NFC będzie wspierał płatności bezprzewodowe. Nie trzeba będzie już sięgać do kieszeni po portfel ani telefon, by zapłacić w sklepie.

"Polscy konsumenci są coraz bardziej mobilni i ucyfrowieni, a od innowacji i technologii, z których korzystają na co dzień, oczekują przede wszystkim wygody i bezpieczeństwa. Nowa opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC to produkt, który odpowiada na wszystkie te potrzeby - pozwala płacić szybko i bezpiecznie poprzez przyłożenie nadgarstka z opaską do terminala. Zakupy można więc zrobić nie mając przy sobie portfela ani telefonu. Dzięki współpracy Mastercard i Xiaomi o zaletach płatności urządzeniami ubieralnymi będzie mogło się przekonać wielu użytkowników kart w Polsce. Cieszymy się, że tak innowacyjne rozwiązania stają się coraz bardziej powszechne i dostępne" - mówi Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju produktów cyfrowych w polskim oddziale Mastercard Europe.

Mi Smart Band 6 NFC - cena:

Nowa inteligentna opaska Xiaomi jest już dostępna w oficjalnej sprzedaży za 249 zł. Z okazji premiery urządzenia będzie ono dostępne czasowo za 199 zł w ramach promocji.