Znany Youtuber przerobił Teslę Model X w prawdziwą machinę wojenną

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co powstanie z połączenia elektrycznej Tesli i pojazdu bojowego, Richard Ryan - właściciel internetowego kanału o nazwie "FullMag" spieszy z odpowiedzią. Wraz z firmą Black Rifle Coffee przemienił on bezemisyjnego crossovera w niesamowitą maszynę, wyposażoną w zaawansowany ekspres do kawy oraz... dwa obrotowe karabiny kalibru 5,56.

Przy budowie oryginalnego dzieła, youtubera wspomagała firma Unplugged Performance, znana ze swych modyfikacji do samochodów marki Tesla. To właśnie ona odpowiada za przeróbki, które ostatecznie upodobniły samochód do militarnych potworów znanych z poligonów wojskowych. Tuner opracował również specjalną modyfikację, dzięki której akumulator Modelu X służy także do zasilania całego systemu wspomnianego uzbrojenia. Gdyby tego było mało, przedni bagażnik pojazdu został przerobiony na w pełni działającą lodówkę do przechowywania mrożonych napojów.

Zainteresowanych przebiegiem powstawania jedynej takiej Tesli na świecie, zachęcamy do objerzenia poniższego filmu: