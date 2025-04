"Potwór" to tak naprawdę osiedle mieszkaniowe, które powstało w latach 60. XX wieku i zostało nazwane Parker Estate (nawiązanie do pobliskiej góry Mount Parker). Wtedy liczba mieszkańców Hongkongu gwałtownie rosła i potrzebne były nowe mieszkania. W odpowiedzi powstało wiele budynków charakteryzujących się prostą architekturą i maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni.

Swoją cegiełkę dołożyło Hollywood. "Transformers: Wiek zagłady" (premiera w połowie 2014 roku), "Ghost in the Shell" (2017 rok), a ostatnio teledysk Pharella Williamsa do piosenki "Airplane Tickets" - to tylko niektóre produkcje, które rozsławiły to miejsce.