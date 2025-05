GTA VI - drugi zwiastun już dostępny. Seria to zjawisko kulturowe

Fenomen to mało powiedziane. GTA to produkcja kultowa nie tylko jako gra, ale jako cała marka i wszystko, co z nią związane. Tytuł rozgrzewa od lat fanów, którzy wyczekują na kolejną odsłonę. GTA VI zostało oficjalnie zapowiedziane jakiś czas temu, a teraz otrzymaliśmy drugi zwiastun.