Anomalia w pobliżu Wielkiej Piramidy w Gizie. Badacze coś znaleźli

Wykorzystując do analizy geofizyczne metody badawcze w postaci georadaru i tomografii elektrooporowej naukowcy z Japonii i Egiptu ustalili nowe dane na temat niezbadanego dotychczas obszaru cmentarzyska w okolicach Wielkiej Piramidy w Gizie.

Obszar w pobliżu Wielkiej Piramidy skrywa wiele sekretów

Nowe ustalenia ekspertów z Międzynarodowego Uniwersytetu Higashi Nippon i Uniwersytetu Tohoku w Japonii, a także Narodowego Instytutu Badawczego Astronomii i Geofizyki (NRIAG) w Egipcie donoszą o dość ważnych odkryciach, które wskazują na możliwą obecność pozostałości archeologicznych, które były wcześniej nieznane.

Dzięki zastosowaniu radaru penetrującego ziemię oraz tomografii elektrooporowej ujawniono w jednym miejscu znaczącą anomalię, która naprowadziła badaczy na podziemną budowlę.

- Uważamy, że znaleźliśmy anomalię: połączenie płytszej struktury prowadzącej do głębszej struktury. Płytsza konstrukcja ma kształt litery L i jest wypełniona piaskiem. Mogło tam być wejście do głębszej struktury - tłumaczą naukowcy.

Zdjęcie Badanie georadarowe ujawniło anomalię. / doi.org/10.1002/arp.1940 / materiał zewnętrzny

Naukowcy o odkryciu: Anomalia może być związana z grobowcem

Badacze nie ustalili jeszcze dokładnie, czym jest odkryta konstrukcja, jednak uważają, że może być związana z grobowcem. Do odkrycia doszło bowiem na obszarze Cmentarza Zachodniego. Choć był wielokrotnie badany, to niektóre jego obszary do tej pory pozostawały nietknięte. Jednym z takich rejonów był właśnie ten, w którym badacze namierzyli niedawno anomalię. Naukowcy wskazują, że w okolicy piramid, na terenie wspomnianego cmentarza, niejednokrotnie lokalizowano mastaby. Prawdopodobne jest, że namierzona struktura to również taki podziemny grób.

- W Egipcie znajduje się wiele ważnych stanowisk archeologicznych. Istnieje również wiele podziemnych obiektów archeologicznych, takich jak mastaby, które są typowymi starożytnymi podziemnymi grobami - wyjaśnili badacze.