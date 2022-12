Archeolodzy znaleźli w Turcji prawdziwy skarb. To rzadkie zabytki starożytności

Relikty przeszłości znaleźli tureccy archeolodzy z Uniwersytetu Kütahya Dumlupınar, podczas wykopalisk w ruinach starożytnej metropolii Aizanoi, znajdujących się na terenie miasta Çavdarhisar.

Znalezisko zawierało dziewięć głów, będących fragmentami posągów greckich bogów i półbogów oraz 210-centymetrową prawie nienaruszoną statuę.

Archeolodzy są zachwyceni stanem odkrytych głów i w szczególności statuy. Oceniają przy tym, że znaleziska mogą mieć około 2000 lat.



Niezwykłe znaleziska ze starożytnego miasta

W znalezionych głowach archeolodzy rozpoznali na razie podobizny Erosa (boga miłości), Dionizosa (boga winorośli, zabaw i płodności) oraz Heraklesa (półboga i herosa w greckiej mitologii).

Reklama

Zdjęcie Naukowcy zauważają, że znalezione głowy wyglądają tak, jakby ktoś je precyzyjnie odciął / Kütahya Dumlupınar University / domena publiczna

Archeolodzy próbowali na początku dopasować głowy do niekompletnych posągów znalezionych kilka lat wcześniej. Niestety żadne do siebie nie pasowały. Turcy są jednak przekonani, że gdzieś na terenie ruin Aizanoi znajdą fragmenty posągów, pasujące do dopiero co odkrytych głów.



Zdjęcie Na razie archeolodzy nie zidentyfikowali wizerunku wszystkich postaci ze znalezionych głów. Podejrzewają, że część z nich przedstawia innych przedstawicieli greckiego panteonu / Kütahya Dumlupınar University / domena publiczna

Niemniej większym zainteresowaniem archeologów cieszy się 210-centymetrowa statua, która ma bardzo małe uszkodzenia. Dalsze badania mają dokładnie zbadać, kogo ona przedstawia. W kręgu podejrzanych jest jeden z greckich bogów, ważna persona z regionu Aizanoi bądź heros z greckiej mitologii.

Zdjęcie Zdjęcie z góry odkrytej statuy / Kütahya Dumlupınar University / domena publiczna

Ten posąg jest jednym z niewielu kompletnym posągów, jaki do tej pory znaleźliśmy. Jest to posąg mężczyzny o wysokości 2 metrów i 10 centymetrów, brakuje mu tylko połowy cokołu i jednej stopy; inne części są całkowicie zachowane. Mam nadzieję, że w pracach, które wykonamy w 2023 roku, odnajdziemy te brakujące elementy pomnika profesor Gökhan Coşkun, główny kierownik wykopalisk w rozmowie dla biura prasowego Uniwersytetu Kütahya Dumlupınar

Tureccy archeolodzy zakładają, że zarówno znalezione głowy, jak i statua mogą mieć od 1800 do 2000 lat. Są to kolejne skarby przeszłości znalezione w ruinach Aizanoi. Jak podkreślają badacze, praktycznie codziennie można się tam natknąć na starożytne artefakty. W zeszłych latach znajdowali już pozostałości po marmurowych statuach, gdzie niektóre według szacunków mogły mieć nawet 3,5 metra.

Zdjęcie Aizonai w starożytności znalazło się pod silnym wpływem kultury greckiej podczas epoki hellenistycznej. Dlatego dziś jest miejscem licznych jej pozostałości m.in. w formie ruin potężnej świątyni Zeusa / Dosseman / Wikipedia

Historia Aizonai sprawia, że jego ruiny są jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Turcji. Nowe odkrycie tureckich archeologów potwierdza, jak istotnym miejscem było ono dla starożytnej kultury.