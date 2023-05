Chorwacja kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, morzem, wakacjami i pięknym krajobrazem, dlatego też jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku dla Polaków. Jednakże chorwackie wybrzeże to nie tylko wakacyjny hit. Obszar ten jest niezwykle ciekawy również dla archeologów, gdyż wręcz "ugina" się on od stanowisk archeologicznych i miejsc historycznych. Teren ten był zasiedlany przez człowieka od tysiącleci.

Archeolodzy z Uniwersytetu w Zadarze w trakcie prac wykopaliskowych na stanowisku Soline u wybrzeży wyspy Korčula, odnaleźli zatopioną prehistoryczną drogę z okresu neolitu. Znajduje się ona na głębokości około pięciu metrów oraz pod warstwą osadów - linia drogi widoczna jest znad wody.

Korčula jest wyspą, która pierwotnie była częścią kontynentu. Podnoszący się poziom morza był skutkiem topnienia ostatniego lądolodu przykrywającego znaczną część świata. Spowodowało to zalewanie dawnych dolin i odcinanie od kontynentów grzbietów górskich, które stawały się wyspami. Proces ten rozpoczął się około 12 000 lat temu, a obecny kształt chorwackich archipelagów względnie ukształtował się w około 6 000 r. p.n.e. Neolityczna osada Soline związana jest z kulturą Hvar (kultura Hvar-Lisičići), której nazwa pochodzi od wyspy Hvar. Wiek osady zostały wydatowany metodą radiowęglową na 4 900 r. p.n.e.

Prehistoryczna droga, która ma około 7 000 lat

Tajemnicze struktury zostały wypatrzone przypadkiem przez specjalistów w trakcie badań na sąsiednim stanowisku Soline. Od razu w to miejsce został wysłany podwodny zespół archeologów, który potwierdził istnienie podwodnej drogi. Badacze ponadto ustalili istnienie w tym miejscu drugiej niemal identycznej neolitycznej osady względem osady Soline.

Odkryty fragment drogi ma cztery metry szerokości i zbudowany jest z dokładnie ułożonych kamiennych płyt. Trakt łączy prehistoryczną osadę z wybrzeżem wyspy Korčula. Naukowcy szacują, że droga może mieć nawet 7 000 lat. Jeśli to by się potwierdziło, to struktura byłaby jedną z najstarszych znanych traktów na świecie, jeśli nawet nie najstarszym. Obecnie archeolodzy twierdzą, że najstarszymi drogami jest arteria w Plumstead w Londynie, której wiek wynosi około 6 000 lat oraz kamienne drogi w mieście Ur na Bliskim Wschodzie, które datowane są na 4 000 r. p.n.e.

Do tej pory w trakcie prac archeologicznych prowadzonych wokół drogi badacze odkryli m.in. kamienny topór, kamienne ostrza, czy fragmenty kamieni młyńskich. Czy obiekt stanie się nową podwodną atrakcją turystyczną? Niewykluczone, jednakże najpierw cały obszar musi zostać gruntownie przebadany, co może zająć nawet kilka lat.