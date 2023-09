Obszar dzisiejszej Limy ma bogatą tradycję kulturową

Jak przy okazji wyjaśniają badacze, tego typu odkrycia - nawet na taką skalę - nie powinny być dla nikogo zaskakujące, bo obszar dzisiejszej Limy był zamieszkany przez ponad 10 tys. lat przez kultury preinkaskie, następnie samo Imperium Inków, a później kulturę kolonialną przywiezioną przez hiszpańskich zdobywców w 1535 roku.

Kiedy Hiszpanie przybyli w XVI wieku, zastali całą populację żyjącą w trzech dolinach, które dziś zajmują Limę... mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju kontynuacją historyczną powiedział Bahamonde AP.

Archeolodzy pracujący w firmie Calidda uważają, że znaleziska należą do przedinkaskiej kultury zwanej Ichma. Powstała ona ok. 1100 roku n.e. i rozprzestrzeniła się w dolinach dzisiejszej Limy, aż do włączenia jej do Imperium Inków pod koniec XV wieku.



Warto też dodać, że to nie jedyne odkrycie tego typu dokonane ostatnio w Peru, bo na początku tego miesiąca na cmentarzu w stolicy kraju archeolodzy znaleźli mumię z pełną głową, która liczy ok. 1000 lat, a w czerwcu mumię sprzed 3000 lat, która według badaczy była ofiarą religijną złożoną przez kulturę Manchay.