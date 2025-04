Po wielu latach odkopywania w końcu możemy podziwiać jedyny starożytny teatr na Wyspach Jońskich w jego pełnej okazałości. Jak podkreślają eksperci, to bez wątpienia "najważniejszy i najbardziej imponujący zabytek, jaki ujrzał światło dzienne w starożytnej Leukadzie". Co ciekawe, ten skarb datowany na IV wiek p.n.e. i zlokalizowany ok. 3 km na południe od dzisiejszego miasta Leukada, został po raz pierwszy zidentyfikowany przez niemieckich archeologów Edmunda Krügera i Wilhelma Dörpfelda już w 1901 roku i opisany w książce Alt Ithaka wydanej w 1927 roku.