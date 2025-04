Przez wiele lat wiedza o denisowianach czy też ludziach z Denisowej Jaskini ograniczała się do kilku fragmentów kości znalezionych w syberyjskiej jaskini (w 2018 roku naukowcy odkryli też szkielet dziewczynki sprzed ok. 90 tys. lat, której matką była neandertalka, a ojcem denisowianin), ale to się właśnie zmienia za sprawą skamieniałości wydobytej z dna morskiego u wybrzeży Tajwanu (dekadę temu!). A mowa fragmencie kości szczęki odkrytej przez rybaków ciągnących sieci w Cieśninie Peskadorskiej, która potwierdza, że denisowianie mieli potężne szczęki i masywne zęby.