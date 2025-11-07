Z historii Polski znamy wiele wydarzeń, które były na tyle ważne, że upamiętniane są co roku w mniejszej lub większej skali. Przykładowo 15 lipca upamiętniana jest bitwa pod Grunwaldem z 1410 roku (często organizowane są inscenizacje przez grupy rekonstrukcyjne), a 1 września obchodzimy pamiątkę ataku Niemiec na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej. Takich dat moglibyśmy wymienić co najmniej kilka. Jednak w te dni nie ma obowiązku wywieszania flagi Polski, choć jak przypomina Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego flagę "można również podnosić lub umieszczać w dni rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym".

Świąt, które wiążą się z obowiązkiem wywieszenia biało-czerwonej flagi jest 15. Najstarsza ustawa wprowadzająca ten obowiązek została uchwalona w 1950 roku, a dotyczyła obchodów dnia 1 maja.

Czy 11 listopada zawsze trzeba wywieszać biało-czerwoną flagę?

Narodowe Święto Niepodległości przypadające w dniu 11 listopada jest jednym tych świąt państwowych, kiedy istnieje obowiązek wywieszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to, gdzie powinna być widoczna, jest ściśle określone.

Do wywieszenia flagi zobowiązane są organy administracji rządowej i inne organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się lub umieszcza na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad.

To oznacza, że prywatnie, na własnych domach, nie mamy obowiązku wywieszania biało-czerwonej flagi. Wiele osób decyduje się jednak na umieszczenie jej w widocznym miejscu, są także widoczne na ulicach miast. To bardzo dobry zwyczaj pielęgnujący i budujący wśród Polaków patriotyzm, dumę z naszego kraju i szacunek do naszej historii.

Kara za wywieszanie flagi? Mandat nawet 5 tysięcy złotych

Jak przypomina Agata Siwek z serwisu Interia Biznes, trzeba uważać na to, w jaki sposób wywieszamy flagę. Według art. 137 § 1 i 2 Kodeksu karnego oraz art. 49 §2 Kodeksu Wykroczeń ten, "kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze aresztu lub grzywny".

Wywieszona przez nas flaga nie może być podarta, postrzępiona, pomazana, ani nawet spłowiała. Podczas wywieszania nie powinna dotykać podłoża, ani być zamoczona w wodzie. Musi być też czysta i wyprasowana, a w przypadku owinięcia wokół drążka powinniśmy ją poprawić. Sam (najczęściej drewniany) drążek nie może być także zdobiony, ani tym bardziej ze znakami reklamowymi.

We wspomnianych wcześniej przepisach kara aresztu może wynieść od 5 do 30 dni, zaś mandat sięgać nawet 5 tysięcy złotych. No, chyba że wypisujący go funkcjonariusz potraktuje winę ulgowo - wówczas mandat wyniesie zaledwie 20 złotych.

A co zrobić, ze zniszczoną flagą? Nie można wyrzucać jej do kosza. W takiej sytuacji należy białą barwę starannie rozdzielić od czerwonej i dyskretnie spalić. A najważniejsze przy tym jest to, żeby po prostu tę uszkodzoną flagę zniszczyć zachowując szacunek dla symbolu narodowego.

Narodowe Święto Niepodległości. Dlaczego 11 listopada?

To data symboliczna. Właśnie tego dnia w1918 roku Józef Piłsudzki objął naczelne dowództwo nad wojskami polskimi. Jak przypomina Instytut Pamięci Narodowej, wbrew naszym częstym wyobrażeniom, święto nie było obchodzone od zakończenia Wielkiej Wojny, zwanej I wojną światową.

Więcej, przed wybuchem II wojny światowej formalnie obchodzono to święto jedynie dwa razy. Oficjalnie 11 listopada stał się świętem narodowym dopiero dzięki ustawie z kwietnia 1937 roku. Jednak nieformalnie, dzięki zakorzenieniu w społecznej świadomości było celebrowane zwyczajowo.

W czasie wojny okupanci niemieccy i sowieccy uniemożliwiali celebrowanie, nie tylko 11 listopada, ale jakichkolwiek świąt państwowych, natomiast po 1945 r. władze komunistyczne narzucone przez Moskwę ustanowiły 22 lipca Narodowym Świętem Odrodzenia Polski.

11 listopada powrócił więc do kalendarza świąt państwowych w lutym 1989 roku.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press