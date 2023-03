Doradca prezydenta dokonał wielkiego odkrycia. Znalazł starożytną inskrypcję

Niezwykłe znalezisko doradcy prezydenta. "Myślałem, że to żart"

Nie jest zaskoczeniem, że Levy i Ashkenazi dokonali odkrycia w Parku Lakisz. To miejsce starożytnego miasta, w którym znajdowano już m.in. pozostałości budynków administracyjnych z czasów, gdy regionem rządzili Persowie.

Reklama

Zdjęcie Ruiny miasta Lakisz chowają pozostałości potężnego budynku administracyjnego z czasów perskich, będącym fortem judaistycznych królów. Przy niej Eylon Levy znalazł skarb / Wikipedia

Jednak to na co natrafiła się dwójka mężczyzn to znalezisko jedyne w swoim rodzaju, nawet jak na wiele odkryć z Parku Lakisz. Podczas grudniowej przechadzki, doradca prezydenta Izraela zauważył niewielki ostrakon. Zobaczył na nim tajemniczy zapis w języku, którego nie mógł odczytać. Był tym zszokowany i jednakowo zaintrygowany.

Kiedy podniosłem ostrakon i zobaczyłam napis, zatrząsały mi się ręce. Rozglądałam się na lewo i prawo w poszukiwaniu kamer, bo byłam pewna, że ktoś robi sobie żart kawał Eylon Levy dla Izraelskiego Urzędu Starożytności

Zdjęcie Znaleziony ostrakon z inskrypcjami. Ceramika ma rozmiar 4x4 centymetrów / @EylonALevy / Twitter

Eylon Levy jako znawca alfabetu paleohebrajskiego próbował sam rozszyfrować zapis. Szybko jednak przekazał ostrakon archeologom Izraelskiego Urzędu Starożytności. Ci od razu zobaczyli, że inskrypcję napisano w języku aramejskim. Gdy ją odczytali, nie mogli uwierzyć w to, co widzą.

Zdjęcie Eylon Levy podczas pierwszej próby rozszyfrowania inskrypcji / @EylonALevy / Twitter

Pierwszy w historii zapis o Dariuszu Wielkim

Archeolodzy odczytali na ostrakonie "24 rok Dariusza". Okazało się więc bezpośrednim nawiązaniem do jednego z największych władców starożytności, Dariusza I Wielkiego, który rządził ogromnym terenem Bliskiego Wschodu od 522 do 486 r. p.n.e.

Zdjęcie Dariusz I Wielki był jednym z najpotęniejszych władzców starożytności. Był ojcem sławetnego Kserksesa / Wikipedia

"24 rok Dariusza" to data odnosząca się do roku panowania władcy. W ten sposób archeolodzy wiedzą, że ostrakon pochodzi z 498/497 r. p.n.e. Najważniejszy jest fakt, że jest to pierwszy w historii przypadek zapisu postaci Dariusza Wielkiego, odkryty na terytorium Izraela. Oczywiście smaczku dodaje fakt, że odkrycia dokonała wysoko postawiona osoba w państwie.

Archeolodzy mają już nawet podejrzenia, skąd może pochodzić mały ostrakon z niezwykłą inskrypcją. Zakładają, że był on częścią pithoi, wielkiego dzbana służącego do przechowywania podatków. Inna teoria wskazuje, że mógł być swoistą notatką wysyłkową, będąc przykładem jednego z najwcześniejszych pism administracyjnych w Izraelu.

Wideo youtube