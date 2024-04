Dziwne narzędzia sprzed 300 tys. lat ujawniają zachowania neandertalczyków

Naukowcy wskazują, że drewniane artefakty, zwłaszcza sprzed setek tysięcy lat, bardzo rzadko się zachowują. Dlatego też odkrycie drewnianej konstrukcji w poprzednim roku sprzed 476 000 lat wywołało olbrzymi wstrząs w świecie naukowym.

We wcześniejszych latach na północy Niemiec w warstwie geologicznej nazwanej "Horyzontem Włóczni" odnaleziono 187 drewnianych pradawnych artefaktów, głównie włóczni. Daty wskazują na wiek około 300 000 lat - jest to okres "zastępowania" Homo heidelbergensis żyjących w Europie przez wczesnych neandertalczyków.

Reklama

Dzięki tym znaleziskom badacze doszli do wniosku, że wcześni neandertalczycy nie byli padlinożercami (jak wcześniej sugerowano), a wyrafinowanymi myśliwymi. Ponadto w tej samej warstwie geologicznej odnaleziono kości tygrysa szablozębnego, które zostały zmienione w narzędzia.

Tajemnica neandertalczyków ukryta w ziemi

"Horyzont Włóczni" został odnaleziony w 1994 roku i mimo upływu lat, wciąż nie odkryto wszystkich jego sekretów. Teraz ukazały się wyniki analiz wszystkich odkopanych do 2008 roku pradawnych przedmiotów.

Okazuje się, że jedynie 20-25 artefaktów (ze 187) może być bronią myśliwską. Specjaliści uważają, że większość pradawnych rzeczy używanych była do "celów domowych" - było to drewno łupane ze spiczastymi lub zaokrąglonymi końcami. Specjaliści sugerują, że przedmioty te są bardzo podobne do narzędzi "młodszych" łowców-zbieraczy, które służyły do przetwarzania skór zwierzęcych.

Zdjęcie Artefakty odnalezione w trakcie badań / Leder D., et al., 2024. The wooden artifacts from Schöningen’s Spear Horizon and their place in human evolution. Proceedings of the National Academy of Science 121(15), e2320484121/Open Access / materiały prasowe

Wczesnoneandertalskie narzędzia były wykonywane głównie ze świerków i sosen. Co ciekawe, żadne z tych drzew nie rosło w pobliżu dawnego jeziora, przy którym odnaleziono artefakty. Szacuje się, że neandertalczycy musieli przejść wiele kilometrów, by zdobyć potrzebny materiał.

Jednym z procesów pozyskiwania materiału miało być ścinanie drzewa oraz usuwanie gałęzi i kory - włócznie były tworzone z pnia. Naukowcy sugerują również, że niektóre artefakty zostały poddane recyklingowi - te przedmioty, które nie spełniały już swoich wcześniejszych ról, były przerabiane na narzędzia innego przeznaczenia.

Kolejnym procesem pozyskiwania materiału było wycinanie drewna z okolic podstawy świerków i tworzenie z niego drewna łupanego do użytku domowego. Badacze podkreślają, że złożoność procesów przetwarzania stanowi niezwykle istotny punkt w rozwoju technologii plejstoceńskiej.

W artykule naukowym można przeczytać: "Rosnąca złożoność technologiczna została zinterpretowana jako wskaźnik zdolności poznawczych i rosnącej zależności od społecznego uczenia". Specjaliści dodają, że wcześni neandertalczycy w bardzo staranny sposób wybierali najlepsze gatunki drewna do tworzenia swoich narzędzi, co wiązało się z trudem pozyskiwania i przetwarzania materiałów.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Science .