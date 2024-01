Egipska mumia zszokowała archeologów bolesną tajemnicą

W 2018 roku odkryto grobowiec w ruinach starożytnego egipskiego cmentarza w mieście Asuan, a w nim pochowane szczątki. W większości szkielet pozostał nienaruszony, toteż łatwo udało się ustalić, że należał do kobiety w wieku 25-30 lat. Analiza materiału pozwoliła ustalić, że pochowano ją co najmniej 3500 lat temu.

Jednak szkielet przykuł uwagę charakterystycznymi deformacjami. Szczególnie stawy w okolicach dłoni i stóp charakteryzowały się dużymi zmianami od maleńkich otworów, po a wielkie kratery w tkance kostnej. Sugerowało to już głęboki proces zniszczenia.

