Gigantyczna sztuka naskalna odkrywa tajemnice pierwszych mieszkańców Amazonii

Udokumentowali 3200 nowych malowideł

Naukowcy ocenili szczątki zwierząt znalezione w pobliskich miejscach i porównali je ze stworzeniami przedstawionymi na sztuce naskalnej. Skupili się szczególnie na sześciu panelach, począwszy od jednego o wymiarach 40 na 10 m, zawierającego ponad 1000 obrazów, po znacznie mniejszy panel o powierzchni 60 metrów kwadratowych, na którym znajdują się 244 dobrze zachowane czerwone malowidła.

W sumie, korzystając z dronów i tradycyjnej fotografii, udokumentowali ponad 3200 obrazów namalowanych na skale, z których większość dotyczyła takich zwierząt, jak jelenie, ptaki, pekari, jaszczurki, żółwie i tapiry. Na tej podstawie wskazują na zróżnicowaną dietę pierwszych mieszkańców Amazonii, która obejmowała ryby (w pozostałościach archeologicznych występowały obficie, ale w sztuce ich użycie ograniczało się do zaledwie dwóch paneli), wiele małych i dużych ssaków, a także gady, w tym żółwie, węże i krokodyle.

Zdjęcie Cerro Azul z lokalizacją paneli sztuki naskalnej i miejscem wykopalisk analizowanych w nowym badaniu / University of Exeter / domena publiczna

Mitologia i proza życia codziennego

Co więcej, proporcje kości nie odpowiadają przedstawieniom zwierząt w sztuce naskalnej, więc naukowcy podejrzewają, że artyści malowali nie tylko to, co jedli. Niektóre malowane postacie łączące cechy ludzkie i zwierzęce wskazują na złożoną mitologię transformacji między stanami zwierzęcymi i ludzkimi, wiarę wciąż obecną we współczesnych społecznościach amazońskich. Na obrazach brakuje też dużych kotów, pomimo ich pozycji jako największych drapieżników w regionie.

Nie brakuje za to dowodów na szeroką wiedzę starożytnych ludzi na temat szeregu siedlisk w regionie, w tym sawann, zalanych lasów i rzek. Zdaniem badaczy posiadali też odpowiednie umiejętności, aby tropić i polować na zwierzęta oraz zbierać rośliny z każdego z nich w ramach "szerokiej strategii utrzymania".

Kontekst pokazuje złożoność amazońskiej relacji ze zwierzętami, zarówno jako źródłem pożywienia, jak i istotami czczonymi, które miały nadprzyrodzone powiązania i wymagały skomplikowanych negocjacji ze strony specjalistów od rytuałów wyjaśniają badacze.

Na koniec warto też wyjaśnić, że klif Serranía de la Lindosa jest pokryty dziesiątkami tysięcy malowanych obrazów naskalnych, które po raz pierwszy zostały odnotowane w XIX wieku, kiedy to Agustin Codazzi sporządzał mapy regionu, a zdjęcia wykonano w latach 80. XX wieku. Część badaczy sugerowała jednak dotąd, że nie mogą być tak stare jak wskazuje nowe badanie, bo są zbyt dobrze zachowane - alternatywnie twierdzono, że zostały wykonane w ciągu ostatnich 500 lat przez ludność tubylczą, po pierwszym europejskim odkryciu Ameryk.