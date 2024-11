Gladiator z rzeki. Figurka leżała tam przez wiele lat

Podczas nurkowania w rzece w Anglii dwóch nurków natknęło się na ciekawy artefakt. Odnaleźli bardzo dobrze zachowaną figurkę przedstawiającą gladiatora. Obiekt trafił w ręce ekspertów.

Szeroko zakrojone badania pozwoliły ustalić, iż jest to liczący ok. 2 tys. lat artefakt z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Zdaniem specjalistów ten unikatowy obiekt stanowił niegdyś ozdobną rękojeść noża.

Zdjęcie Figurka przedstawia gladiatora z hełmem i tarczą, wykonana jest ze stopu miedzi. / English Heritage / materiał zewnętrzny

Rzadki artefakt przedstawia gladiatora - secutora

Rzadką rzymską rękojeść noża odlaną w kształcie gladiatora odkryto w 1997 r. w okolicy ruin rzymskiego miasta Corbridge na Wale Hadriana w hrabstwie Northumberland. Niewielkich rozmiarów figurka, która przez wiele lat leżała w rzece Tyne, przedstawia zdaniem ekspertów gladiatora - secutora, posługującego się ciężką tarczą. Wkrótce unikatowy obiekt trafi na specjalną wystawę.

Zabytek znaleziony w rzece to prawdopodobnie forma pamiątki dotycząca konkretnego gladiatora, ponieważ figurka jest leworęczna. Badacze podają, że także ten aspekt figurki jest dość niezwykły, bo choć zdarzało się, że niewolnicy byli specjalnie szkoleni do walki lewą ręką, to jednocześnie leworęczność uznawano za pechową.

Zdjęcie Figurkę odnaleziono w rzece Tyne w okolicy ruin rzymskiego miasta Corbridge na Wale Hadriana. / English Heritage / materiał zewnętrzny

Pamiątki po gladiatorach świadczą o ich sławie

Starcia secutorów z retiariusami, lekko opancerzonymi gladiatorami, cieszyły się szczególną popularnością, wskazują badacze. Odlanie figurki ukazującej secutora ma zdaniem ekspertów świadczyć o tym, że gladiatorzy mieli status swego rodzaju celebrytów, a związane z nimi pamiątki sięgały samych granic Cesarstwa Rzymskiego.

- Mimo bycia niewolnikami i wyrzutkami społecznymi z powodu swojego zawodu, gladiatorzy mogli stać się wielkimi gwiazdami. Gladiatorzy i ich walki były integralną częścią rzymskiego życia kulturalnego, odbywającego się w całym Cesarstwie Rzymskim. Zjawisko to zainspirowało tworzenie pamiątek sportowych, takich jak zdobiona ceramika i szklane kubki, lampy i figurki - zaznacza dr Frances McIntosh, kuratorka kolekcji Wału Hadriana i północnego wschodu w English Heritage.

Gladiator z rzeki trafi na wystawę

"Nawet teraz, prawie 2000 lat później, fascynacja gladiatorami trwa nadal i rozprzestrzeniła się jeszcze szerzej we współczesnej kulturze popularnej, o czym świadczy podekscytowanie towarzyszące kontynuacji filmu Gladiator", zaznaczają eksperci, wskazując na premierę "Gladiator 2" w kinach.

- Rzadko można znaleźć pamiątkę po gladiatorach w Wielkiej Brytanii, a znalezienie tak dobrze zachowanego i interesującego egzemplarza jest szczególnie godne uwagi - powiedziała dr Frances McIntosh.

Unikatowa w skali Wielkiej Brytanii figurka gladiatora trafi na specjalną wystawę. Obiekt będzie można oglądać w Corbridge Roman Town w 2025 roku, obok innych znalezisk z rzeki Tyne.