Zdjęcia satelitarne doprowadziły do odkrycia miejsca ważnej bitwy

Archeolodzy z Uniwersytetu Durham w Anglii i Uniwersytetu Al-Kadisijja w Iraku wskazali lokalizację słynnej wczesnoislamskiej bitwy, korzystając z odtajnionych szpiegowskich zdjęć satelitarnych USA z lat 70. XX wieku.

Brytyjsko-iracki zespół archeologów podał, że to właśnie na odkrytym dzięki zdjęciom obszarze rozegrała się bitwa, która miała decydującą rolę w rozprzestrzenianiu się islamu w tym regionie.

- Zespół pod kierownictwem dr. Williama Deadmana z naszego wydziału archeologii dokładnie zidentyfikował obszar, który zdaniem badaczy jest miejscem bitwy pod Al-Kadisijja - podaje Uniwersytet w Durham.

Odtajnione obrazy z satelity szpiegowskiego USA

Bitwa, która miała miejsce w 637/8 r. n.e., była ważnym zwycięstwem arabskich muzułmanów nad Persami, która w konsekwencji przyczyniła się ekspansji islamu, zaznaczają badacze. Do tej pory jej dokładna lokalizacja nie była jednak jasna. Dzięki danym pozyskanym w wyniku odtajnienia obrazów wykonanych przez szpiegowskiego satelitę Stanów Zjednoczonych, udało się to zmienić.

- Odkrycie to pozwala ustalić lokalizację geograficzną i kontekst bitwy, która stanowi jedno z wydarzeń zapoczątkowujących ekspansję islamu na tereny współczesnego Iraku, Iranu i innych krajów - zaznacza Uniwersytet w Durham.

Zdjęcie Niepozorny obszar okazał się skrywać ślady po wielkiej bitwie, która miała kluczowe znaczenie w rozprzestrzenianiu się islamu w tym regionie. / Hadi Mizban/Associated Press/East News / East News

Początkowo badacze szukali jednak czegoś innego - starano się sporządzić mapę szlaku pielgrzymkowego Darb Zubaydah - trasy z Iraku do świętych miejsc islamu.

- Badanie polegało na porównaniu odtajnionych amerykańskich zdjęć satelitarnych z lat 70. XX w. ze współczesnymi zdjęciami i tekstami historycznymi, co miało pomóc w zidentyfikowaniu punktów postoju na trasie pielgrzymkowej - podaje Uniwersytet w Durham. - Zespół zdał sobie jednak sprawę, że może również wykorzystać miejsca i struktury szczegółowo opisane w tekstach historycznych oraz widoczne na zdjęciach satelitarnych, aby dokładnie ustalić miejsce bitwy pod Al-Kadisijją.

Nowe odkrycie. Ustalono miejsce bitwy pod Al-Kadisijją

Analiza przeprowadzona przez naukowców umiejscawia punkt bitwy pod Al-Kadisijją 30 km na południe od miast Al-Kufa w muhafazie An-Nadżaf. Podczas prac badawczych naukowcy zidentyfikowali m.in. podwójny mur o długości ok. 10 km. Łączył on kompleks wojskowy na skraju pustyni i dużą osadę na skraju południowej równiny zalewowej Mezopotamii. Odkrycie to wyjątkowo dobrze korespondowało ze szczegółami w bogatym zbiorze źródeł historycznych dotyczących bitwy pod Al-Kadisijją oraz punktów postojowych wzdłuż Darb Zubajdah.

Jaafar Jotheri, adiunkt na Uniwersytecie Al-Kadasijji, który brał udział w badaniach, podał w rozmowie z AP News, że podczas badań terenowych kluczowymi obiektami były także pozostałości głębokich okopów i dwóch fortecy oraz odłamki ceramiki zgodne z okresem, w którym rozgorzała wspomniana bitwa.

Dr William Deadman powiedział, że zdjęcia satelitarne z czasów zimnej wojny są obecnie powszechnie wykorzystywanym przez archeologów narzędziem do analizowania zabytków na Bliskim Wschodzie. Jest to wielkie ułatwienie, ponieważ stare zdjęcia często pokazują obiekty, które z czasem uległy znacznemu zniszczeniu lub zostały istotnie zmienione, wskazuje AP News.

