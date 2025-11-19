WhatsApp rozwiąże wielki problem. Świetna nowość w aplikacji

Spis treści: Obsługa wielu kont trafiła do WhatsApp na iOS Dwa konta WhatsApp na jednym telefonie Jak przełączyć konto WhatsApp?

Obsługa wielu kont trafiła do WhatsApp na iOS

Obsługa wielu kont w aplikacjach stanowi dziś powszechną normę. Zwykle posiadamy kilka adresów e-mail, a w niektórych aplikacjach logujemy się naprzemiennie kontem służbowym i osobistym. Twórcy aplikacji starają się pogodzić te różne konteksty użycia, pozwalając przełączać konta, lecz nie wszyscy. Problem może występować m.in., gdy apka jest mocno powiązana z numerem telefonu i uruchamiana na smartfonie. Tyle że dziś jedno urządzenie nie musi wcale oznaczać jednego numeru.

Testerzy wersji beta WhatsAppa na iOS (wersja 25,19.10.74) dostrzegli nową sekcję "Lista kont" ("Account List"), która jest dostępna w menu ustawień lub po stuknięciu dedykowanego przycisku obok kodu QR. Pozwala ona dodać nowe konto bezpośrednio w aplikacji - bez konieczności sięgania po inne urządzenie lub aplikację WhatsApp Business. Na chwilę obecną użytkownicy mogą korzystać maksymalnie z dwóch kont w WhatsApp.

Dwa konta WhatsApp na jednym telefonie

Drugie konto w WhatsApp może być całkiem nowe, utworzone dla numeru telefonu nierejestrowanego wcześniej w aplikacji, bądź też istniejące, założone na numer już wcześniej powiązany z WhatsAppem w innej instancji aplikacji albo na innym urządzeniu. Jest też opcja dodania konta towarzyszącego (ang. companion account), czyli używanego na innym telefonie i dostępnego po zeskanowaniu kodu QR. Takie konto po połączeniu synchronizuje wiadomości i ustawienia z głównym urządzeniem.

Dzięki nowym opcjom interfejsu przełączanie się między wieloma kontami i zarządzanie nimi jest proste, intuicyjne i bezpieczne. Trzeba pamiętać, że wszystkie dane i ustawienia są oddzielne dla poszczególnych kont. Każde konto ma własną historię czatu i konfigurację ustawień - podobnie jak w innych komunikatorach. Dotyczy to również ustawień kopii zapasowej. Wszystko to sprawia, że oddzielne konta WhatsApp działają naprawdę niezależnie od siebie.

Jak przełączyć konto WhatsApp?

Po dodaniu drugiego konta możesz łatwo przełączać się między nimi w nowej sekcji "Lista kont" ("Account List") w ustawieniach WhatsAppa - tej samej, która służy do dodawania i usuwania kont. Jest też dostępny skrót. Możesz przycisnąć i przytrzymać zakładkę Ustawienia, aby od razu wyświetlić listę kont i szybko wybrać inne. Jeszcze inną opcją jest podwójne stuknięcie na tej samej stronie Ustawień, co natychmiast przełącza na następne aktywne konto.

Rozwiń

Przełączanie konta w WhatsApp odbywa się płynnie, bez restartowania aplikacji i bez wymagania od użytkownika ponownego wprowadzania danych logowania. Wraz ze zmianą aktywnego konta zmieniają się ustawienia, historia etc. Aby dodatkowo potwierdzić zmianę, WhatsApp będzie wyświetlał rozszerzone powiadomienia toast, które to potwierdzają. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której użytkownik nie pamięta, na którym koncie się znajduje.

Dodatkowe konta w WhatsApp podlegają ochronie blokady aplikacji, wymagającej użycia Touch ID lub Face ID, jeśli ta funkcja jest włączona. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nowość jest dostępna w WhatsApp Beta na iOS, zatem trzeba będzie trochę poczekać, nim trafi do wersji ogólnodostępnej oraz na Androida.

