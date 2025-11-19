Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez bankowości elektronicznej oraz aplikacji bankowych, które pozwalają szybko sprawdzić saldo rachunku czy wykonać przelew. Nawet krótka przerwa w działaniu tego typu usług potrafi wprawić w niepokój. Jeśli zauważyliście w ostatnim czasie problemy z działaniem systemów PKO BP, to nie jesteście sami.

Awaria aplikacji mobilnej iPKO

PKO boryka się obecnie z awarią. Problemy są zgłaszane przez klientów banku z różnych części Polski, co widać po raportach wyświetlanych w platformie Downdetector. Co nie działa i jakie występują problemy?

Nie działa aplikacja iPKO, a klienci dostają informację: "Aplikacja IKO obecnie nie działa".

Bank zapewniał klientów, że pracuje nad przywróceniem dostępności aplikacji i kierował do serwisu internetowego iPKO (tutaj logowanie trzeba potwierdzić SMS-em).

Problemy banku PKO BP nie zagrażają pieniądzom

Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy w trakcie czytania tego artykułu, ktoś nie próbuje "wyczyścić" waszego konta ze zgromadzonych oszczędności, to spokojnie.

Prawdopodobnie nic takiego nie ma miejsca. Pamiętajmy, że rachunki bankowe są odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem (również przez pracowników banku).

Awaria związana z dostępem do usług nie ma wpływu na bezpieczeństwo zgromadzonych pieniędzy. Wasze oszczędności są bezpieczne i nie należy niepotrzebnie panikować. W momencie, gdy systemy zostaną przywrócone do normalnego działania, to z pewnością zastaniecie ten sam stan salda, co sprzed usterki.

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie potrwa wspomniana awaria systemów bankowych PKO BP. Mogą one zostać przywrócone nawet w ciągu kilku najbliższych minut. Jeśli usterka jest poważniejsza, to zajmie to więcej czasu.

Karty działają prawidłowo i można nimi dokonywać transakcji w sklepach czy wypłacać gotówkę. Przyczyna problemów nie jest na razie jawna. Być może poznamy ją za jakiś czas, gdy aplikacja IKO zacznie znów działać.

Aktualizacja: Logowanie do aplikacji o 11:39 zostało już przywrócone.

