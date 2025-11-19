Trzeci stopień alarmowy na kolei. Sytuacja jest nadzwyczajna

W weekend mieliśmy do czynienia z rosyjską dywersją, gdzie doszło m.in. do uszkodzenia torów we wsi Mika koło Garwolina, o czym pisaliśmy na łamach Interii. Rząd podjął działania, które związane są z ochroną infrastruktury i wprowadzono trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) na kolei, który ma obowiązywać przez ponad trzy miesiące.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE na liniach kolejowych PKP PLK i PKP LHS

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że od 19 listopada br. Obowiązuje trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) na kolei. Dotyczy to części infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Alert wprowadzono o północy i ma potrwać co najmniej do 28 lutego 2026 r. Nie można wykluczyć, że po tym terminie dojdzie do przedłużenia.

Stosowne rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska we wtorek 18 listopada. Dokładny wykaz linii kolejowych objętych ochroną nie jest znany, ale wiemy, że na pewno dotyczy Linii Hutniczej Szerokotorowej zarządzanej przez PKP LHS.

Celem takiego działania jest zapewnienie lepszej ochrony infrastruktury kolejowej przed rosyjską dywersją, z którą mieliśmy do czynienia w ubiegły weekend. Pod uwagę brane są dalsze działania, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Dotyczy to m.in. ograniczenia ruchu na terenie części strategicznych obiektów oraz ich okolic.

Co oznacza trzeci stopień alarmowy CHARLIE?

W Polsce rozróżniamy cztery stopnie alarmowe. Są to ALFA, BRAVO, CHARLIE oraz DELTA. Trzeci z nich, którym objęto linie kolejowe w Polsce, oznacza, że:

We wskazanych urzędach administracji publicznej pełnione są całodobowe dyżury

Obiekty na wypadek ewakuacji znajdują się pod kontrolą

Osobom wyznaczonym do pełnienia roli ochronnej wydaje się broń oraz amunicję

Całodobowy nadzór nad wybranymi miejscami bez specjalnego nadzoru

Oczywiście obowiązują również te same zasady, co dla pozostałych stopni. Dotyczy to m.in. zachowania szczególnej czujności czy informowaniu służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń.

