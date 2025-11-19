Historia Eurazji oczami... psów. Nowe badania ujawniają zaskakujące fakty
Nowe badania genetyczne dowodzą, że od tysięcy lat psy i ludzie przemieszczali się razem na terenie Eurazji, a zmiany kulturowe i technologiczne wśród dawnych społeczności nierozerwalnie wiązały się także z migracją zwierząt udomowionych.
Proces udomowienia psów rozpoczął się około 15-30 tysięcy lat temu. Od tego czasu więź między człowiekiem a pupilem pogłębiła się, a psy stały się częścią społeczności.
Psy wędrują razem z ludźmi już od tysięcy lat
Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem Laurenta Frantza pokazuje, że rozprzestrzenianie się nowych kultur w Eurazji, charakteryzujących się odmiennym stylem życia, często wiązało się z ekspansją określonych populacji psów.
Przeanalizowano genomy 17 starożytnych psów z Syberii, Azji Wschodniej i stepów Azji Środkowej. W ciągu ostatnich 10 000 lat w tych regionach zaszły istotne zmiany kulturowe, spowodowane rozproszeniem się myśliwych, rolników i pasterzy. Okazy pochodziły ze stanowisk archeologicznych sprzed 9700-870 lat.
Porównanie genomów starożywnych psów i ludzi ujawnia uderzającą zgodność między zmianami genetycznymi u obu gatunków, a związek ten jest szczególnie widoczny w epoce brązu w Chinach (ok. 4000 lat temu), kiedy wprowadzono obróbkę metali. Wraz z ekspansją ludów ze stepów euroazjatyckich, które jako pierwsze wprowadziły tę przełomową technologię do zachodnich Chin, przybyły tam również psy.
Ludzie wymieniali się rasami psów
Jednak jeszcze dawno przed epoką brązu ludzie i psy przemieszczali się razem. Badania wskazują na ślady współrozprzestrzeniania się sprzed co najmniej 11 000 lat, kiedy łowcy-zbieracze w północnej Eurazji wymieniali się psami blisko spokrewnionymi z dzisiejszymi husky syberyjskimi. Zwłaszcza tam, gdzie szczególne cechy użytkowe lub fizyczne były cenne, na przykład w Arktyce, psy prawdopodobnie podlegały wymianie między populacjami.
- Ślady tych znaczących zmian kulturowych można odnaleźć w genomach starożytnych psów - mówi dr Lachie Scarsbrook, jeden z głównych autorów badania.
- To ścisłe powiązanie między genetyką człowieka i psa pokazuje, że psy były integralną częścią społeczeństwa, niezależnie od tego, czy byłeś myśliwym-zbieraczem na kole podbiegunowym 10 000 lat temu, czy metalurgiem we wczesnym chińskim mieście - dodaje prof. Laurent Frantz. - To niesamowita, trwała współpraca, która pokazuje ogromną elastyczność roli, jaką psy mogą odgrywać w naszych społeczeństwach, znacznie większą niż jakiekolwiek inne gatunki zwierząt domowych.