Historia Eurazji oczami... psów. Nowe badania ujawniają zaskakujące fakty

Julia Król

Julia Król

Nowe badania genetyczne dowodzą, że od tysięcy lat psy i ludzie przemieszczali się razem na terenie Eurazji, a zmiany kulturowe i technologiczne wśród dawnych społeczności nierozerwalnie wiązały się także z migracją zwierząt udomowionych.

Co psy mówią o naszych przodkach?
Co psy mówią o naszych przodkach?123RF/PICSEL

Proces udomowienia psów rozpoczął się około 15-30 tysięcy lat temu. Od tego czasu więź między człowiekiem a pupilem pogłębiła się, a psy stały się częścią społeczności.

Psy wędrują razem z ludźmi już od tysięcy lat

Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem Laurenta Frantza pokazuje, że rozprzestrzenianie się nowych kultur w Eurazji, charakteryzujących się odmiennym stylem życia, często wiązało się z ekspansją określonych populacji psów.

Przeanalizowano genomy 17 starożytnych psów z Syberii, Azji Wschodniej i stepów Azji Środkowej. W ciągu ostatnich 10 000 lat w tych regionach zaszły istotne zmiany kulturowe, spowodowane rozproszeniem się myśliwych, rolników i pasterzy. Okazy pochodziły ze stanowisk archeologicznych sprzed 9700-870 lat.

Porównanie genomów starożywnych psów i ludzi ujawnia uderzającą zgodność między zmianami genetycznymi u obu gatunków, a związek ten jest szczególnie widoczny w epoce brązu w Chinach (ok. 4000 lat temu), kiedy wprowadzono obróbkę metali. Wraz z ekspansją ludów ze stepów euroazjatyckich, które jako pierwsze wprowadziły tę przełomową technologię do zachodnich Chin, przybyły tam również psy.

Zobacz również:

Cmentarzysko bestii ukryte głęboko na Syberii ujawnia szczególną 800-letnią więź z ludźmi (zdjęcie poglądowe)
Nauka

Głęboko w syberyjskich lasach odkryto ślady interakcji ludzi z pradawnymi istotami

Wiktor Piech
Wiktor Piech

    Ludzie wymieniali się rasami psów

    Jednak jeszcze dawno przed epoką brązu ludzie i psy przemieszczali się razem. Badania wskazują na ślady współrozprzestrzeniania się sprzed co najmniej 11 000 lat, kiedy łowcy-zbieracze w północnej Eurazji wymieniali się psami blisko spokrewnionymi z dzisiejszymi husky syberyjskimi. Zwłaszcza tam, gdzie szczególne cechy użytkowe lub fizyczne były cenne, na przykład w Arktyce, psy prawdopodobnie podlegały wymianie między populacjami.

    - Ślady tych znaczących zmian kulturowych można odnaleźć w genomach starożytnych psów - mówi dr Lachie Scarsbrook, jeden z głównych autorów badania.

    - To ścisłe powiązanie między genetyką człowieka i psa pokazuje, że psy były integralną częścią społeczeństwa, niezależnie od tego, czy byłeś myśliwym-zbieraczem na kole podbiegunowym 10 000 lat temu, czy metalurgiem we wczesnym chińskim mieście - dodaje prof. Laurent Frantz. - To niesamowita, trwała współpraca, która pokazuje ogromną elastyczność roli, jaką psy mogą odgrywać w naszych społeczeństwach, znacznie większą niż jakiekolwiek inne gatunki zwierząt domowych.

    Zobacz również:

    Człowiek częściej zaraża zwierzęta, niż łapie coś od nich
    Nauka

    Nie bój się zarazków swojego psa, to on powinien obawiać się ciebie

    Karolina Majchrzak
    Karolina Majchrzak
      Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
      Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

      Najnowsze