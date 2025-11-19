Proces udomowienia psów rozpoczął się około 15-30 tysięcy lat temu. Od tego czasu więź między człowiekiem a pupilem pogłębiła się, a psy stały się częścią społeczności.

Psy wędrują razem z ludźmi już od tysięcy lat

Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem Laurenta Frantza pokazuje, że rozprzestrzenianie się nowych kultur w Eurazji, charakteryzujących się odmiennym stylem życia, często wiązało się z ekspansją określonych populacji psów.

Przeanalizowano genomy 17 starożytnych psów z Syberii, Azji Wschodniej i stepów Azji Środkowej. W ciągu ostatnich 10 000 lat w tych regionach zaszły istotne zmiany kulturowe, spowodowane rozproszeniem się myśliwych, rolników i pasterzy. Okazy pochodziły ze stanowisk archeologicznych sprzed 9700-870 lat.

Porównanie genomów starożywnych psów i ludzi ujawnia uderzającą zgodność między zmianami genetycznymi u obu gatunków, a związek ten jest szczególnie widoczny w epoce brązu w Chinach (ok. 4000 lat temu), kiedy wprowadzono obróbkę metali. Wraz z ekspansją ludów ze stepów euroazjatyckich, które jako pierwsze wprowadziły tę przełomową technologię do zachodnich Chin, przybyły tam również psy.

Zobacz również: Nauka Głęboko w syberyjskich lasach odkryto ślady interakcji ludzi z pradawnymi istotami Wiktor Piech

Ludzie wymieniali się rasami psów

Jednak jeszcze dawno przed epoką brązu ludzie i psy przemieszczali się razem. Badania wskazują na ślady współrozprzestrzeniania się sprzed co najmniej 11 000 lat, kiedy łowcy-zbieracze w północnej Eurazji wymieniali się psami blisko spokrewnionymi z dzisiejszymi husky syberyjskimi. Zwłaszcza tam, gdzie szczególne cechy użytkowe lub fizyczne były cenne, na przykład w Arktyce, psy prawdopodobnie podlegały wymianie między populacjami.

- Ślady tych znaczących zmian kulturowych można odnaleźć w genomach starożytnych psów - mówi dr Lachie Scarsbrook, jeden z głównych autorów badania.

- To ścisłe powiązanie między genetyką człowieka i psa pokazuje, że psy były integralną częścią społeczeństwa, niezależnie od tego, czy byłeś myśliwym-zbieraczem na kole podbiegunowym 10 000 lat temu, czy metalurgiem we wczesnym chińskim mieście - dodaje prof. Laurent Frantz. - To niesamowita, trwała współpraca, która pokazuje ogromną elastyczność roli, jaką psy mogą odgrywać w naszych społeczeństwach, znacznie większą niż jakiekolwiek inne gatunki zwierząt domowych.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press