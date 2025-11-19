Wykopaliska przy ul. Twardej w Warszawie. Nowe znaleziska zaskakują

Polska skrywa ogrom śladów po minionych epokach. Co pewien czas pojawiają się doniesienia o kolejnych odkryciach, które poszerzają naszą wiedzę o przeszłości naszego kraju. Wśród miejsc, gdzie takie znaleziska pojawiają się szczególnie często, regularnie przewija się Warszawa. Teraz znów napłynęły informacje o reliktach odnalezionych podczas badań archeologicznych w stolicy Polski.

Od jakiegoś czasu przy ul. Twardej, na terenie, na którym planowana jest inwestycja Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy - nowe centrum kultury "Twórcza Twarda" - trwają prace archeologiczne. Już kilkukrotnie badacze dokonywali w tym obszarze ciekawych znalezisk. Teraz Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował o kolejnym z nich - wykopaliska odsłoniły "dość zagadkową rolę", jaką pełniły w okresie powojennym piwnice jednej z kamienic. Odkryto tam m.in. dawne polskie godło.

Prace archeologiczne w Warszawie. Napisy i godło Polski Ludowej

Na początku listopada br. Stołeczny Konserwator Zabytków, Michał Krasucki, informował, że na ul. Twardej doszło do odnalezienia pozostałości po Fabryce Czekolady "Venus" H. Szpiro (Szapiro). Fabryka funkcjonowała od początku XX w. Mieściła się niegdyś naprzeciwko synagogi Nożyków, na ul. Twardej 10. Odkopano tam ceramiczne formy do wyrobu pralinek czekoladowych i papierowe naklejki na opakowania, znaleziono też garnki, butelki i inne pozostałości po działalności obiektu.

Teraz natomiast, przy ul. Twardej 8/12, doszło do nowego znaleziska. Obok wspomnianej fabryki czekolady stały niegdyś XIX-wieczne kamienice. Teren był gęsto zabudowany, co można stwierdzić na podstawie zdjęć lotniczych i wykopalisk. Niektóre kamienice przetrwały wojnę i zostały rozebrane później. Badając ten obszar, archeolodzy natrafili teraz na niespodziewane znalezisko. W odkopanej piwnicy dawnej kamienicy odnotowano umieszczone na podłodze napisy i rysunki w odbiciu lustrzanym, a także godło Polski Ludowej (usunięta korona z głowy orła).

Rozwiń

Dziwna podłoga. Napisy i rysunki w odbiciu lustrzanym

Stołeczny Konserwator Zabytków przybliżył nieco więcej informacji na temat odkrycia w odkopanych pozostałościach kamienic przy ul. Twardej.

- Wykopaliska odsłoniły dość zagadkową rolę, jaką pełniły w okresie powojennym piwnice jednej z nich. Posadzka wyłożona jest płaskimi płytami kamiennymi przypominającymi kamienie litograficzne, bowiem napisy i rysunki znajdują się na nich w odbiciu lustrzanym - wskazuje konserwator.

Najbardziej intrygujące jest ułożone na podłodze dawne polskie godło. Ponadto zidentyfikowano charakterystyczne dla okresu PRL hasła.

- Dość szokujące jest to, że na jednej płycie ułożonej na podłodze jest orzeł - godło Polski Ludowej. Inne płyty informują np.: "Rozumne oszczędzanie to wkład w walkę o pokój", albo "Oszczędzaj systematycznie i celowo" - wymienia specjalista.

Badania przy ul. Twardej. Jaką rolę pełniły piwnice dawnej kamienicy?

Kamień litograficzny to specjalnie przygotowana płyta, na której tworzy się tłustym materiałem rysunek do druku. Po zakwaszeniu i pokryciu farbą drukarską barwnik przywiera jedynie do narysowanych fragmentów, co umożliwia wykonanie odbitek. W sieci pojawiły się sugestie, że być może "właściciel piwnicy prowadził/był pracownikiem zakładu poligraficznego i w ten sposób wykorzystał dostępne formy do utwardzenia podłogi".

Na ten moment nie podano jednak oficjalnych wyjaśnień odnośnie do tego, jakie funkcje mogło pełnić to ciekawe miejsce. Stołeczny Konserwator Zabytków regularnie informuje na swoim profilu na Facebooku, gdy pojawiają się nowe wieści o znaleziskach w Warszawie.

"Wydarzenia": "Boże zbaw Polskę". Niezwykłe napisy odkryte w poznańskiej piwnicy Polsat News Polsat News